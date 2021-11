Lionel Messi, prima reacție după cucerirea celui de-al 7-lea Balon de Aur: „Aveam senzația că lipsește ceva” VIDEO

Lionel Messi, prima reacție după cucerirea celui de-al 7-lea Balon de Aur. Starul argentinian a fost încununat, din nou, cu cel mai important premiu individual din lumea fotbalului. Jucătorul de la PSG a avut câștig de cauză în fața polonezului Robert Lewandowksi, pe care l-a depășit cu doar 30 de voturi. Messi a reacționat ca un mare campion, pomenindu-l pe Lewa în discursul său de acceptare a premiului.

Lionel Messi a fost marele câștigător al ceremoniei de înmânare a Balonului de aur, găzduită de Teatrul Châtelet din Paris. Starul argentinian a primit cel de-al 7-lea astfel de trofeu din cariera sa, distanțându-se de marele său rival, Cristiano Ronaldo, care a strâns „doar” 5.

Lionel Messi a mai fost desemnat cel mai bun jucător din lume și în 2009, 2010, 2012, 2012, 2015, 2019. De alte 5 ori a încheiat pe poziția secundă: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017. În 2007, s-a situat pe locul 3, după Kaka și Cristiano Ronaldo. Trofeul este acordat, din 1956, de prestigioasa publicație franceză France Football.

Lionel Messi a câștigat, în ultimul sezon, Cupa Regelui, în Spania, a fost golgheterul din La Liga și, mai ales, a cucerit Copa America alături de naționala Argentinei, fiind și golgheterul competiției. A fost primul titlu câștigat cu selecționata țării sale, după mai multe locuri 2 obținute, inclusiv la Cupa Mondială.

Lionel Messi a sosit la eveniment însoțit de soția sa, Antonella Roccuzzo, de cei trei copii ai cuplului, dar și de părinții săi. Premiul i-a fost înmânat de bunul său prieten și fost coechipier de la Barcelona, Luis Suarez. Vizibil emoționat, Leo Messi a recunoscut că nu știe cât timp îi mai rămâne din cariera de fotbalist, dar speră să mai fie mult. El l-a menționat în discurs și pe polonezul Robert Lewandowski, atacantul de la Bayern Munchen, care era favorit la cucerirea trofeului în 2020.

Din cauza pandemiei, France Football a decis să anuleze decernarea trofeului, anul trecut, astfel că Lewa a rămas fără recompensa binemeritată. La ediția din acest an, Lewandowski a fost recompensat cu trofeul pentru „cel mai bun atacant al anului”, un titlu „inventat” chiar în acest an.

