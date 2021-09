Klaus Iohannis, luat la mișto de Ambasada Suediei. Clipul care a devenit viral în cel mai scurt timp

Ambasada Suediei este cunoscută pentru postările extrem de amuzante din mediul online, astfel că președintele Klaus Iohannis a servit ca inspirație pentru un videoclip ce a devenit viral, internauții reacționând imediat când și-au dat seama despre ce e vorba.

Mai exact, totul a început în momentul în care Klaus Iohannis a încurajat românii să joace golf. Președintele a susținut că acest sport nu este unul exclusivist, contrat așteptărilor, oferind un foarte mare prilej de a face mișcare și a petrece timp în natură.

Mulți au suferit în pandemie, fiind nevoiți să stea departe de pasiunile lor și să nu mai practice diferite sporturi. Imediat cum măsurile luate de autorități s-au relaxat, au existat români ce și-au dorit să recupereze timpul pierdut și au petrecut mai mult timp făcând mișcare.

Totuși, președintele nu a scăpat de glumițele nevinovate făcute pe internet. Ambasada Suediei a postat, la scurt timp după ce președintele Klaus Iohannis a încurajat pe toată lumea să practice acest sport, un videoclip în care un pui de elan aleargă un jucător chiar pe terenul de golf.

Elevii s-au bucurat enorm când s-au reunit cu prietenii și profesorii! Klaus Iohannis nu a lipsit de la festivități, fiind prezent la Liceul Tehnologic ‘Carol I’ din Prahova, Valea Doftanei, unde a lăudat cadrele didactice, dar a și vorbit despre responsabilitatea de a menține școlile cu prezență fizică.

„A trebuit să ne adaptăm cu toții cât se poate de repede și de bine pentru a continua procesul de educație concomitent cu apărarea sănătății oamenilor.

În acest an reînceperea anului școlar are loc din păcate tot sub spectrul pandemiei, tocmai de aceea menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare și vaccinarea, fiind esențiale.”, a transmis Klaus Iohannis.