Klaus Iohannis, decizie finală pentru români: Starea de urgență nu va fi prelungită. Ce se întâmplă pe 15 mai

O nouă ședință va avea loc astăzi la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, în care vor fi stabilite măsurile de gestionare a pandemiei de noul coronavirus. În contextul crizei sanitare, înrevederile dintre şeful statului şi membrii Executivului au loc săptămânal.

Alături de președintele Klaus Iohannis, la discuții vor participa și premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Educației, Monica Anisie, și șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţăm Raed Arafat.

Potrivit ultimelor informații, începând din data de 15 mai, Starea de Urgență se va încheia, fiind instituită Stare de Alertă în România, o stare excepţională, mai puţin restrictivă decât cea actuală.

Într-o declarație de ultim moment, președintele Klaus Iohannis a declarat următoarele:

„Am finalizat întâlnirea pe care am avut-o cu premierul și mai mulți miniștri și consilieri. Am analizat situația în care ne aflăm din punct de vedere epidemiologic și al situației Stării de Urgență. Dați-mi voie să încep cu ceva legat de zilele care au trecut, weekendul de 1 Mai. Am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine și trebuie să spun că sunt foarte mulțumit de felul în care oamenii au reacționat la apelurile autorităților. Au stat acasă și chiar dacă a fost 1 Mai nu am avut încălcări semnificative ale regulilor, deci lucrurile au decurs bine.

Astăzi, am analizat mai multe chestiuni și unele dintre deciziile pe care le-am luat cred că sunt de mare interes pentru publicul general. În primul rând, starea de urgență NU va fi prelungită. Nu voi emite un nou decret, și în acest fel data de 14 mai este ultima zi în care mai aveam Stare de Urgență. Începând din 15 mai, pentru a ține evident epidemia sub control, vom intra într-o așa numită Stare de Alertă, ce este prevăzută de legislația specifică care clarifică cum se acționează în situația unei epidemii, și noi clar suntem, din păcate, într-o epidemie de COVID-19.

Stiuația nu s-a îmbunătățit încă! Deci nu vreau să apară impresia că epidemia a trecut și suntem într-o normalitate. Ați observat, cu siguranță, din comunicările publice că am avut și astăzi peste 300 de persoane care au fost testate pozitiv, și în acest fel nu putem spune că boala a trecut. Însă, la un moment dat trecuie să mergem mai departe, și acest «mai departe» se concretizează în forma de organizare trecând de la Stare de Urgență laStare de Alertă.

Acum, câteva lucruri, totuși, se schimbă. Dar, înainte să spun ce se relaxează, repet: «Epidemia nu a trecut, trebuie să fim foarte responsabili și trebuie să avem foarte mare grijă în continuare». În realitate, indiferent ce auziți la televizor, nu țtie nimeni până când va dura această epidemie, și depinde de noi dacă o controlăm mai bine sau mai puțin bine. Eu îmi doresc foarte mult să o controlăm bine!“, a declarat președintele României.