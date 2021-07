Keo a dat lovitura după 1 an de stat pe bară. Ce eveniment colosal pregătește pentru septembrie 2021

Keo a dat lovitura, după un an de pandemie. Artistul a vorbit la Observator 12:00 despre un mare eveniment pe care îl pregătește pentru această toamnă, pe Arena Națională.

Keo este unul dintre cei mai cunoscuți artiști și compozitori. El a vorbit despre planurile pe care le are pentru această vară și toamnă. Artistul pregătește un mare eveniment care va avea loc în luna septembrie, pe Arena Națională. El a mai spus că a compus piese și pentru soția sa, Misty, cu care are o fetiță, dar și un proiect în limba franceză alături de artista Alexandra Ungureanu.

Cât despre planurile de vacanță, artistul a mărturisit că anul acesta va rămâne în România și își va petrece vacanța pe plaiurile mioritice.

De altfel, Misty, soția lui Keo nu este doar cântăreață, ci și psiholog, ea reușind să obțină în urmă cu puțin timp licența în Psihologie.

”Am decis ca, cel puțin o perioadă, să pun muzica în plan secund. Voiam să scot o melodie în decembrie, atunci când Aria a împlinit doi ani, dar nu a mai fost momentul. În orice caz, acum mă concentrez asupra meseriei pe care vreau să o fac. Studiez posibilitățile de dezvoltare, am terminat Psihologia și mă interesează să profesez în această direcție, chiar dacă asta înseamnă să mă retrag, temporar, din muzică.

Cu toate acestea, nu voi renunța definitiv la muzică, mai ales că am compozitorul acasă (Keo, n.red.). Dar, acum, ca să fiu sinceră nu am fost niciodată setată pe o carieră în muzică, a fost mai mult o întâmplare, eram mai mult cu actoria, jucam în seriale și am fost auzită și descoperită de un producător.”, spunea Misty la începutul acestui an.