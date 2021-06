Keo a suferit nu mai puțin de trei intervenții chirurgicale în ultima perioadă. Artistul s-a confruntat cu probleme de sănătate care au necesitat intervenția medicilor chirurgi.

Cântărețul Keo a suferit trei intervenții chirurgicale. A trecut prin momente dificile în ultimele luni, starea de sănătate a cântărețului fiind una precară. Pentru a se însănătoși medicii au fost nevoiți să-l opereze de trei ori.

Din fericire artistul se simte mult mai bine acum, chiar dacă mai resimte niște dureri. Artistul a avut noroc că familia i-a fost aproape și l-a ajutat sa se recupereze.

„Mă simt mult mai bine, toată lumea are în viață la un moment dat niște probleme de sănătate, am reușit să trec de momentele cele mai grele și deja sunt aproape din nou 100%. Sunt evident niște dureri care variază de la o persoană la alta, am avut șansa de a fi preluat de un doctor extraordinar, domnul Cătălin Copescu, și lucrurile au mers bine din acel moment”, a declarat Keo pentru Antena Stars.