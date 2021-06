Cum arată fiica lui Keo acum. Micuța este de o frumusețe inedită: ”E cuminte foc” VIDEO

Fiica lui Keo crește văzând cu ochii! Micuța este la fel de frumoasă precum mama ei, au sesizat mulți dintre fanii artiștilor. Cum arată acum copilul fostului amorez al Andreei Bălan? Partenera acestuia a venit cu mărturisiri despre aceasta. Ce spune despre mariajul dintre cei doi care se lasă așteptat?

Keo și Misty formează unul din cele mai discrete cupluri din showbiz-ul românesc deși ambii sunt artiști. Aceștia au o relație de opt ani și sunt de nedespărțit, mai cu seamă de când a venit pe lume rodul iubirii lor care a împlinit trei ani și jumătate. Micuța Arya a venit în premieră cu aceasta la ‘Teo Show’, iar cea care i-a dat viață a vorbit despre căsătoria cu Keo care se cam lasă așteptată.

Fanii pun des întrebări despre ziua cea mare și momentul în care aceștia vor spune DA în fața Domnului. Misty are 31 de ani și se bucură din plin de relația extrem de frumoasă pe care o are cu artistul în vârstă de 42 de ani. Fostul partener al blondinei a fost în atenția publicului după ce ani buni a avut o legătură cu Andreea Bălan. Cea din urmă își dorea enorm o familia și și-a și întemeiat-o într-un final.

Lucrurile le-au mers mai bine separat, au considerat mulți dintre români care au văzut că ei și-au găsit fericirea pe căi diferite. Relația pe care o are acum celebrul producător este una foarte bună, dar există și discuții ca în orice cuplu, a mărturisit cântăreața. Cu toate că sunt îndrăgostiți până peste cap de mai bine de opt ani, căsătoria se lasă așteptată, iar asta a început să pună presiune pe ei.

„E ușor frustrant, se creează o presiune, toată lumea mă întreabă când ne căsătorim. Această întrebare mă face să mă simt inconfortabil. Mai sunt și certuri între noi, ca în orice cuplu, dar le rezolvăm”, a declarat Misty, la Kanal D. ”Keo e discreția în persoană. De la el am învătat și eu să fiu mai discretă. Dar mai dau din casă uneori. Fetița cântă cu tati, preferatul ei e Michael Jackson, o să calce pe umele noastre, pentru că ea cântă și dansează non stop”, a mai spus cântăreața.

„Nu prea m-am gandit, nu-mi prea dădeam seama. Nu aveam nici cea mai mică idee de cât de frumos poate să fie acest lucru. Când ai un copil este ca şi cum ţi se deschide o uşă către o încăpere sufletească pe care tu nu ştiai că o ai. Este cea mai frumoasă încăpere din suflet, să ştii”, a mai spus Keo. Întrebată despre un al doilea copil, solista a spus:

„Nuuuuu sunt insarcinata! 😞 Not yet, cel putin! 🙂 Doamne ajuta, intr-un viitor apropiat! The best is yet to come’ m-am referit la faptul ca Arya creste si pe zi ce trece ne surprinde si ne bucura din ce in ce mai mult! Iar manuta ei apare in cadru pentru ca gramada cerea varf’ 😅 Va pup si multumesc tururor!”

Misty