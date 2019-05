Kelemen Hunor, despre Kovesi la prezidențiale: „Dacă nu ajunge procuror-șef european, candidează”

Laura Codruța Kovesi ar putea candida la prezidențiale dacă nu va ajunge să conducă Parchetul European, susține Kelemen Hunor.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, ar putea candida la prezidențiale. Ea va fi susținută de USR, potrivit liderului formațiunii maghiare, care își argumentează punctul de vedere.

Kelemen Hunor crede că Dacian Cioloș este cotat destul de slab, iar USR ar putea decide să meargă pe mână fostei șefe a DNA, potrivit unui interviu acordat Adevărul.

Kelemen Hunor e de părere că Dacian Cioloș, văzut ca potențial candidat la prezidențiale din partea USR, stă prost în sondaje.

„Urmează alegerile prezidenţiale în iarnă şi nimeni nu va ieşi din tranşă. USR-ul va avea candidat, PNL-ul are deja candidat anunţat, la PSD-ALDE nu are dar dorinţa există. Şi cine intră în turul 2. Iohannis are prima şansă, dar cu cine? Tăriceanu? Dacă intră cu PSD-ul. Dar USR-ul va avea un candidat. Vine Kovesi? Va candida Kovesi dacă nu se duce procuror-şef european? Sigur că va candida. Că de doi ani de zile se pregăteşte, se construieşte imaginea lui Kovesi”

Kelemen Hunor, preșdintele UDMR