Kaufland dă vestea cea mare pentru toți clienții. 50% reducere în fiecare magazin până pe 17 decembrie

Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, și cum era de așteptat vin și ofertele de sezon. Gigantul Kaufland a demarat rencet în toate magazinele din țară o campanie tematică, de iarnă, cu oferte de nerefuzat.

Kaufland a pronit oferte de Crăciun

Perioada sărbătorilor de iarnă sunt un prilej pentru români să fugă după ofertele, care mai de care, mai interesante. Printre retailerii din piață, Kaufland s-a grăbit să lanseze ofertele sale de Crăciun pentru toți românii.

În toate magazinele sale a lansat din 11 decembrie, una din cele mai importante campanii de sezon pentru românii care vor să facă celor dragi cadouri de neuitat. Kaufland, inclusiv pe pagina sa de Facebook, anunță că în perioada 1-17 decembrie au pregătit oferte tematice cu 50% reducere la toată categoria decorațiunillor de Crăciun.

În afară de această ofertă, Kaufland a mai lansat o altă campanie pentru cumpărătorii săi, la fel de tentantă. La fel de plină de surprize, noua campanie, oferă cumpărătorilor ce trec pragul magazinelor, și promoții și discounturi consistente. Noua campanie pentru sărbătorile de iarnă are pentru clienți oferte la îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, cu 50% reducere la toate produsele.

Oferte de iarnă pentru doamne și domnișoare

În afară de gama largă de oferte și discounturi la decorațiuni și obiecte de îmbrăcăminte, pe toate gusturile, Kaufland mai are o ofertă, de data asta pentru doamne și domnișoare. Dacă vreți să le faceți un cadou jumătății voastre, dragi bărbați, sau mamei, sau fiicei, Kaufland vine cu o ofertă în plus, față de cele existente. Retailerul are reduceri și discounturi la acccesorii și genți pentru doamne și domnișoare. Oferta este valabilă în aceeași perioadă, 10 -13 decembrie, pentru accesoriile și gențile de damă.

Discounturile și reducerile sunt tot de 50%, și vor fi decontate, în momentul în care ajungeți la casă. Toate produsele la care se fac discounturi sau reduceri se regăsesc și în cataloagele Kaufland pe care le puteți găsi în magazine, la difuzorul poștal, sau pe internet, pe pagina oficială a Kaufland România.

În perioada următoare gigantul pregătește și alte oferte, discounturi și reduceri la produsele existente în toate magazinele sale, așa că citiți cataloagele și folosiți și aplicația Kaufland pentru android și IOS, pe telefonul vostru mobil. Succes la cumpărături!