Ce cadou a primit Oana Roman, chiar înainte de Crăciun. Marius Elisei, atent la dorințele soției (exclusiv)

Se pare că Oana Roman și Marius Elisei se pregătesc intens pentru sărbătorile de iarnă. Paparazzii Impact.ro i-au surprins pe cei doi la cumpărături. Mai mult, Oana pare ca este cu adevărat răsfățată de soțul ei.

Nu mai este mult și Moș Crăciun ne va vizita, motiv pentru care, în ciuda pandemiei, magazinele sunt pline. La fel ca alte familii, Marius Elisei și Oana Roman au mers la cumpărături, cel mai probabil pentru cadourile de Crăciun. Aflați într-un centru comercial din zona Băneasa, cei doi soți au mers cu bagajele spre mașină. Având în vedere dimensiunea pachetelor sigur este vorba despre o piesă de mobilier.

Printre se poate remarca și un ghiveci cu o plantă verde, pe care Marius l-a așezat cu grijă în mașina proaspăt achiziționată. În timp ce Marius aranja cadourile în portbagaj, Oana Roman îi dădea indicații, urmărindu-l cu mare atenție, potrivit Impact.ro.

Deși ne aflăm în plină pandemie de coronavirus, se pare că Oana Roman se bucură de o perioadă prolifică din punct de vedere financiar. Vedeta a decis să își deschidă propria afacere. Aceasta a lansat un magazin cu haine online, chiar ea fiind cea care le promovează. Model dar și femeie de afaceri, fiica lui Petre Roman speră ca și potențialii clienții să aprecieze munca pe care o depune, invitând doamnele și domnișoarele să încerce produsele pe care le scoate la vânzare. Acestea sunt disponibile în magazinul online Mio Boutique.

Fiica fostului premier dispune de o gamă variată de produse de mărimi diferite și modele pentru toate gusturile. Se pare că vedeta are de gând să dea lovitura cu noua sa afacere. Oana Roman se bucură și de susținerea din partea soțului său, care o încurajează în această nouă direcție.

”După ce am muncit pentru alții, am decis să am businessul meu. Un magazin online cu haine de calitate, de la rochițe, până la lenjerie modelatoare, de toate mărimile. Foarte des am fost întrebată pe Instagram sau Facebook de unde îmi cumpăr hainele, motiv pentru care am considerat să deschid acest magazin, dacă tot inspir doamnele cu ținutele mele. Prețurile sunt acceptabile, hainele sunt de bună calitate. Am făcut deja ședința foto și urmează să dau drumul și la site. O să mă dedic foarte mult, o fac cu mare drag”, a declarat Oana Roman pentru Click.ro.