Kate Middleton, prima veste bună după ce a terminat chimioterapia. Prințesa se întoarce la muncă, de când își va relua angajamentele publice

Au fost nouă luni dificile pentru prințesa Kate Middleton și pentru întreaga familie regală. De curând, soția lui William a anunțat că a terminat tratamentul pentru cancer și mulți s-au întrebat când o vor vedea din nou în public. Kate este gata să revină la activitățile obișnuite și a avut deja o primă întâlnire în acest sens.

Kate Middleton revine la angajamentele regale

Soția prințului William a anunțat recent că s-a vindecat de cancer și că revine, ușor-ușor, la activitățile obișnuite. Deși a terminat tratamentul, Kate vrea să ia lucrurile treptat și să aibă timp să se recupereze complet. Au fost nouă luni dificile pentru ea și familia sa, dar lucrurile par să intre pe făgașul normal.

În perioada următoare, prințesa de Wales își va relua munca în domeniul educației timpurii, după cum a anunțat presa din Regat. Kate s-a întâlnit recent cu echipa de la Center of Early Childhood, pentru a discuta despre proiectele de viitor. Fanii regali abia așteaptă să o vadă din nou la evenimente, după absența îndelungată.

Kate Middleton și-a descoperit boala la începutul acestui an și de atunci a limitat aparițiile publice. În luna martie, a făcut un filmuleț în care a vorbit despre diagnostic, însă nu a apărut la evenimente până în luna iunie, când a participat la Trooping the Colour. Ulterior, a fost prezentă la finala masculină de la Wimbledon, pentru a înmâna trofeul, așa cum face în fiecare an.

Ar urma să participe la slujba de Crăciun

Unul dintre cele mai așteptate momente de către fanii regali este Crăciunul, când toată familia regală participă la slujba de sărbătoare. Până în luna decembrie este de așteptat ca prințesa să se recupereze complet și să se ocupe și de organizarea concertului anual de colinde de la Westminster Abbey.