Karmen Simionescu, luată la mișto de fanii ei chiar de Paște. Detaliul șocant observat la ea:”Să nu îți cadă”

Karmen Simionescu este una dintre cele mai sexy vedete din showbizul românesc. Vedeta își încântă mereu fanii cu fotografii care mai de care mai provocatoare.

Karmen Simionescu s-a fotografiat cu un decolteu amețitor, iar fanii au luat-o peste picior din cauza unui detaliu observat. Fiica lui Adi Minune are 23 de ani și arată senzațional. Ea nu se sfiește să își arate trupul care a rămas impecabil chiar și după ce a născut.

Cântăreața a postat câteva fotografii în care purta o cămașă descheiată, arătându-și decolteul. Unii internauți au acuzat-o că și-a modificat pozele, în timp ce alții susțin că este vorba despre o operație de implant mamar.

“Se vede cu ochiul liber că are silicone”,“Să nu-ți cadă «baloanele»”, au fost doar câteva dintre comentariile la fotografiile vedetei.

Cântăreața nu le-a răspuns fanilor, însă una dintre fane i-a luat apărarea, spunând că nu are silicoane și că fiica lui Adi Minune a declarat în repetate rânduri că sânii ei sunt naturali.

“Îmi pare rău să vă zic, dar… ce credeți? Nu are silicoane. A spus asta de multe ori și se vede atunci când are bikini, că sânii sunt naturali. Se vede așa, pentru că are sutien push-up”, a fost comentariul fanei lui Karmen.