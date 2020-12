EXCLUSIV Ce a povestit Karmen Simionescu despre Adrian Minune. Ce a făcut tatăl său când a aflat că va deveni bunic

Nu a vrut să cânte tot manele și și-a făcut un nume în muzica pop. Carmen Simionescu (22 de ani) sau Karmen, fiica celebrului manelist Adrian Minune, este o mămică fericită. Fata ei, în vârstă de un anișor, Sofia Maria Rossa, este răsfață și de Adrian, care a plâns de bucurie, la aflarea veștii că va fi bunic. Karmen trăiește o poveste de dragoste ca-n povești cu Bogdan Căplescu, însă, în ultima vreme, au existat zvonuri conform cărora artista și soțul ei s-ar fi despărțit. Karmen ne-a povestit despre familie și muzică, într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro, prilej de afla că are o relație perfectă cu Adi Minune, celebrul ei tată care i-a trecut cu vederea și episoadele rebele din adolescență. La doar 16 ani, Karmen fugise de acasă cu iubitul ei de atunci, Franco, punându-și întreaga familie pe jar.

”Știu că tata este mândru de mine și sper ca pe viitor să îi dau din ce în ce mai multe motive de bucurie și de mândrie”

Te-a influențat în carieră faptul că ești fata lui Adrian Minune?

Cu siguranță a avut un impact asupra mea acest lucru, însă nu pot spune că m-a influențat într-un mod negativ sau pozitiv. Mai mult, eu am pus presiune pe mine să arăt lumii că indiferent din ce familie provin, pot munci și pot face lucrurile să se întâmple pentru mine și să-i arăt tatălui talentul meu. Știu că este mândru de mine și sper ca pe viitor să îi dau din ce în ce mai multe motive de bucurie și mândrie în acest sens.

Cum ți s-a schimbat viața în pandemie?

De asemenea, am profitat de acest timp pentru a petrece mult timp în studio și pentru a lucra la cât mai multe piese și idei viitoare. Cât despre măsurile de protecție, mai exagerat este Bobo, soțul meu și cumva, mă trage către el în acest sens. Ne protejăm cât de mult putem atât pe noi, cât și pe cei din jurul nostru.

Cred că pandemia ne-a schimbat tuturor viața și sper că ne-a făcut să apreciem mai mult ceea ce avem, decât ceea ce nu avem. Vreau să cred că m-a schimbat în bine și m-a făcut să fiu recunoascătoare pentru toate binecuvântările din viața mea. Eu una mă bucur mai mult de timpul petrecut cu familia, cu Sophie, mă implic cât mai mult în creșterea ei și este minunat să vezi pe zi ce trece cum asta se întâmplă sub ochii tai.

Te vei vaccina tu și familia ta?

Nu am discutat pe îndelete acest subiect, vom lua decizia la momentul oportun și vom lua decizia cea mai corectă pentru noi și sănătatea noastră.

Cum a fost viața în izolare, de câte ori ți-ai văzut parinții?

Viața în izolare nu a fost atât de rea pe cât credeam. Desigur, mi-au lipsit foarte mult concertele și evenimentele, întâlnirile cu fanii și energia lor, însă am încercat să extrag învățăturile bune din această experiență și perioadă cu care ne-am confruntat cu toții. Mi-am văzut părinții destul de des, însă de fiecare dată când am făcut-o, am făcut un test cu o zi înainte pentru a mă asigura că totul este safe pentru ei.