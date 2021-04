Kanal D, veste uriașă în instanță. Ce s-a întâmplat în războiul cu Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu

În iulie anul trecut Alex Bodi intenta un proces postului Kanal D. Totul ar fi plecat de la anumite dezvăluiri făcute de acesta în plin scandal cu Bianca Drăgușanu. Un alt motiv, spuneau sursele la vremea acea, ar fi fost anumite proprietăți intelectuale încălcate de Kanal D. Acum, spun surse apropiate afaceristului, Alex Bodi a mai primit o lovitură în acest dosar.

Anul trecut, pe vremea când era invitat în platourile Kanal D, Alex Bodi s-ar fi supărat pe cei de aici. În urma acestei situații afaceristul demara un proces în instanță pe marginea unor drepturi intelectuale, spun surse apropiate acestuia.

Procesul a durat aproape un an, timp în care Alex Bodi a fost pus sub control judiciar în celelalte dosare în care este inculpat. Procesul intentat postului Kanal D avea ca temă proprietatea intelectuală și drepturile de autor asupra aparțiilor afaceristului în platourile postului. Numai că, pe fond, judecătorii au decis că Alex Bodi nu are câștig de cauză în această speță, dând o decizie favorbabilă postului TV Kanal D.

În această sentință decizia nu este una definitivă, putând fi atacată în instanță, conform termenului decis de judecători. Deocamdată afaceristul nu a declarat nimic pe această temă, mai ales că acum are alte probleme juridice de rezolvat.

După ce primea o sentință de arest la domiciliu, judecătorii de pe lângă Tribunalul Craiova anunțau o altă decizie dură. Alex Bodi, în dosarul de trafic de persoane, a fost recent pus sub control judiciar. Decizia avea să fie anunțată pe 9 aprilie, iar încadrarea era iar schimbată, tot cu arest la domiciliu.

Afaceristul, obligat din nou să stea în arest, este singur acum. Recent Daria Radionova, iubita cu care ar fi trebuit să se recăsătorească, l-a părăsit. Tânăra a plecat direct la Londra, lasându-l pe Alex Bodi singur.

Se pare că motivele pentru care Daria l-ar fi părăsit sunt întemeiate, finalul relației fiind unul cu scandal. Superba rusoaică avea să confirme despărțirea pe rețelele de socializare, la scurt timp după plecarea la Londra.

”Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că sunt un om rău. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra,. Nu am purtat inelul. Nu am postat poze pentru el. Nu l-am etichetat pe videoclipuri și am avut timp să-mi postez maşina, mâncarea și pisicile.

Dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut întrebări și răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. Şi crede că am ignorat pentru că îl ascundeam şi am vrut să mă prefac că sunt singură.”, anunța Daria pe Instagram.