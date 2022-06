Justin Bieber, probleme mari de sănătate. I-a paralizat jumătate de față

Momente grele pentru starul internațional Justin Bieber. Cântărețul cu sute de milioane de fani în întreaga lume a anulat o serie de spectacole din ultimul său turneu, după ce un virus i-a provocat „paralizie completă” pe o parte a feței. Vedeta s-a fotografiat și a urcat imaginile pe internet. Toată lumea s-a speriat de cum arată acum.

Starul pop canadian Justin Bieber are probleme mari de sănătate. Artistul a dezvăluit în mediul online că a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt, după ce un virus i-a afectat nervii de la ureche. Într-un videoclip pe care l-a postat pe pagina sa de Instagram, tânărul a spus că suferă „destul de grav”. Cântărețul de 28 de ani se află acum în turneul său „Justice” în America de Nord, dar a anulat spectacolele la Toronto, Washington DC și New York.

În videoclipul de trei minute, interpretul de muzică pop încearcă să zâmbească, să clipească și să-și miște fața, dar anumite părți nu reacționează (vezi FOTO în GALERIE). Justin Bieber a explicat că face exerciții faciale pentru a se recupera.

Ultimul album al său, „Justice”, lansat în martie 2021, a primit trofeul de platină în SUA și a ajuns pe locul al doilea în topurile albumelor din Marea Britanie. Etapa din America de Nord a turneului său mondial se va încheia în iulie, notează The Guardian.

„Deci, pentru cei care sunt supărați că am anulat ultimele spectacole, evident că nu pot să le susțin”, a spus vedeta. „Este destul de grav, după cum puteți vedea. Mi-aș dori să nu fie cazul, dar corpul meu îmi spune că trebuie să fac o pauză. Sper că înțelegeți asta. Voi folosi acest timp pentru a mă odihni și relaxa, astfel încât să revin recuperat 100%, ca să pot face ceea ce-mi place. Nu știm cât timp va dura, dar va fi OK, am speranță și încredere în Dumnezeu.”, le-a transmis Bieber fanilor.