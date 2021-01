Jurnaliștii britanici, la picioarele lui Ianis Hagi. Ce au putut să spună despre român

Jurnaliștii din Marea Britanie au făcut comentarii cu privire la evoluția fotbalistului român, Ianis Hagi. Ce spune presa britanică despre fiul ”Regelui” Gică Hagi.

Ianis Hagi a intrat în atenția presei din Marea Britanie. Potrivit tbrfootball.com, jucătorul de fotbal român are extrem de mult potențial pentru a deveni și mai bun. Totodată, jurnaliștii susțin că fiul lui Gică Hagi este de neoprit în zilele sale bune.

Managerul celor de la Rangers, Steven Gerrard, a susținut că Ianis Hagi mai are încă multe de oferit, explicând că este un muncitor greu care trebuie scos de pe terenul de antrenament.

În cadrul unei emisiuni TV de la Telekom, președintele echipei Viitorul a vorbit despre Ianis Hagi. Gică Popescu susține că, deși Ianis este fiul lui Gică Hagi, acest lucru nu are nimic de a face cu jocul tânărului fotbalist. Mai mult, fostul fotbalist este de părere că tânărul Hagi ”este pus prea mult sub lupă”.

”Să lăsăm la o parte numele de pe spate. E băiatul lui Gică Hagi, dar ce treabă are chestia aceasta? Nu înțeleg de ce e pus atât sub lupă. Niciun jucător român care joacă în străinătate nu e atât de mult pus sub lupă. Gică Hagi a avut unele declarații exagerate, dar iau declarațiile lui ca pe unele ale tatălui Hagi, nu ca pe ale antrenorului Hagi. Vouă vi se par exagerate unele declarații, dar eu le înțeleg.

Mi se pare că este pe un drum foarte, foarte bun la Rangers, într-un campionat în care se joacă din 3 în 3 zile. Mă uit la declarațiile antrenorului, care spune că e foarte mulțumit. Nu văd de ce e atâta presiune pe Ianis. Nu are calitățile fizice ale lui Gică, dar are o altă structură fizică. Are nevoie de timp, are nevoie să joace. E într-o progresie corectă”, a declarat Gică Popescu, la TV Telekom Sport.