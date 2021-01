Gică Hagi, prima lovitură financiară din 2021. Câți bani câștigă ”Regele”

Gică Hagi a dat prima lovitură financiară din 2021. S-a aflat câți bani câștigă ”Regele” Gică Hagi. De unde vin banii, citiți în articolul de mai jos.

Gică Hagi a început 2021 cu dreptul. Ce lovitură financiară a dat ”Regele”

Gică Hagi a început noul an cu dreptul, scrie digisport.ro. ”Regele” Gică Hagi a dat o primă lovitură financiară în 2021. Gică Hagi l-a vândut în Rusia pe Gabi Iancu, cel mai bun jucător de la Viitorul Constanța, dealtfel și golgheterul Ligii 1 în sezonul precedent.

Gabi Iancu a semnat un contract cu formația Ahmat Groznîi, din prima ligă din Rusia.

Gabi Iancu a semnat cu un club puternic

”Suntem bucuroşi că lucrurile au decurs bine, iar Gabi a semnat. Este un club puternic, dintr-un fotbal foarte puternic şi nu o spun doar pentru că sunt implicat în transfer. A fost dorit foarte mult de antrenorul principal care speră să ajute ofensiva. Apărarea lui Akhmat se situează în primele trei din Rusia.

Antrenorul a mai lucrat cu Ropotan şi cu Paul Anton, deci cunoaşte fotbalistul român”, a declarat impresarul Traian Gherghişan.

Ahmat Groznîi, locul 10 în campionatul Rusiei

Ahmat Groznîi ocupă locul 10 în campionatul Rusiei. De asemenea, în schimbul lui Gabi Iancu, Viitorul va încasa 400 de mii de euro. Gabi Iancu venise liber de contract la clubul Viitorul, iar sezonul trecut a fost golgheterul Ligii 1.

Pe de altă parte, Viitorul are un nou antrenor de la începutul lunii decembrie a anului trecut, în persoana lui Mircea Rednic. Acesta din urmă a fost numit antrenor al Viitorului după demiterea lui Ruben de la Barrera.

Declarațiile lui Mircea Rednic la preluarea Viitorului

”Sunt bucuros că am semnat cu Viitorul, discuțiile au durat foarte puțin. Când m-a sunat Gică, am acceptat imediat, ținând cont de condițiile foarte bune de pregătire de aici, de lot, de tot. Viitorul are jucători de calitate, este stabilitate financiară.

Cel mai mult mă preocupă să-i cunosc cât mai repede pe jucători, timpul este scurt, dar trebuie să scoatem maximum de puncte din aceste patru etape rămase în acest an. Obiectivul cel mai important este calificarea în play-off.

Cu cine s-a reântâlnit Mircea Rednic la Viitorul

Mă voi reîntâlni aici și cu Damjen Dussaut, cu Cosmin Matei, cu Luckassen, ei mă cunosc. Sunt exigent și se pot exprima mult mai bine decât au făcut-o în acest început de campionat”, a declarat Mircea Rednic.

De asemenea, Gică Hagi, la acel moment, i-a făcut o mică desciere noului antrenor. ”Un antrenor cu multă experiență, un câștigător pentru că a obținut multe trofee importate atât ca jucător, cât și apoi ca antrenor. Este unul dintre cei mai buni antrenori români și aveam nevoie de experiența lui”, a transmis Gică Hagi.