Jurații, în lacrimi la finala Vocea României! Smiley i-a emoționat pe toți: „Cu greu mă abțin să nu plâng”

Andi Țolea și Smiley au cântat împreună piesa Confesiune pe scena de la Vocea României, iar juratul de la Pro TV i-a emoționat pe toți în momentul în care a mărturisit că a plâns atunci când a înregistrat melodia. Artistul a mai spus că evită să cânte piesa la concertele sale.

Smiley a plâns când a înregistrat piesa Confesiune

Cei patru concurenți din finala Vocea României au urcat de trei ori pe scenă la ultima ediție a emisiunii de la Pro TV. Prima dată singuri, apoi alături de antrenorii lor și la final împreună cu un invitat special.



Andi Țolea a interpretat piesa Confesiune, alături de Smiley, cel care i-a emoționat pe toți în momentul în care a mărturisit că a plâns în momentul în care a înregistrat melodia.

„Am plâns când am scris piesa, am plâns când am înregistrat-o, cu greu mă abțin să nu plâng. Și el a plâns când am cântat-o. Nici nu vreau să o cânt în concerte, dar am vrut să fie o piesă pe care românii să o țină aproape de suflet”, a declarat artistul.

„Îl apreciez pe Smiley pentru că nu este ușor să faci așa ceva. Mie mi-ar fi teamă să pun pe hârtie o piesă despre părinții mei. Este un fel de exhibiționism al intimității ceea ce a făcut el”, a spus Tudor Chirilă.

Confesiune – versuri

Cat inseamna o imbratisare

Atunci cand toti te ocolesc

Cat inseamnа o mustrare

Cand toti iti spun ca esti perfect

Cat de bine iti face mama

Cand te mai trage de urechi

Tu tot copilul ei ramai

Si pe nou dar si pe vechi

Si-avem atat de multa treaba

Si totul pare important

Parintii tai mereu te-asteapta

Chiar daca tu i-ai mai uitat

Imi e dor de tine tata

Vreau sa ne vedem mai des

Sa vorbim de una, alta

Vreau sa mai copilaresc

N-am vorbit demult cu mama

Spune-i tu ca o iubesc

Mult prea repede curge viata

Eu vreau sa o incetinesc

Te rog iarta-ma tata

Ca nu prea te-am ascultat

Dintre noi doi tu stii cel mai bine cat sunt de-ncapatant

Am facut ce am simtit, asa cum m-ai invatat

Iar atunci cand am gresit intotdeauna m-ai iertat

Si avem atat de multa treaba

Si totul pare important

Parintii tai mereu te-asteapta

Chiar daca tu i-ai mai uitat

Imi e dor de tine tata

Vreau sa ne vedem mai des

Sa vorbim de una, alta

Vreau sa mai copilaresc

N-am vorbit demult cu mama

Spune-i tu ca o iubesc

Mult prea repede curge viata

Eu vreau sa o incetinesc