S-a aflat care este jucătoarea de tenis pe care Patrick Mouratoglou a lovit-o puternic. Antrenorul a recunoscut tot. Actualul antrenor al Simonei Halep are momente când se comportă neobișnuit. O mare campioană a rămas fără cuvinte după ce acesta a lovit-o. Despre cine este vorba?

Întâmplarea ciudată s-a petrecut chiar pe terenul de antrenament. Victima antrenorului francez cu origini grecești a fost nimeni alta decât Serena Williams.

Chiar dacă reușise să obțină rezultate excelente și cu sportivii pe care-i pregătise în trecut, Patrick Mouratoglou a devenit cunoscut mult mai târziu. Colaborarea cu Serena Williams i-a adus celebritatea.

Astfel, academia lui a devenit casa mai multor sportivi care fac furori. Sportivii de top s-au înghesuit să afle metodele secrete ale celui care a făcut-o pe Serena Williams să treacă peste un moment greu.

Cu toate astea, relația cu fostul număr 1 mondial nu a fost mereuuna bună. În documentarul „Regulile Jocului. Lecțiile de viață ale antrenorilor”, antrenorul al Simonei Halep a dezvăluit cum a început colaborarea cu sportiva din SUA.

Ajunsă la Academia Mouratoglou, Serena Williams i-a propus antrenorului francez o colaborare pentru Wimbledonul pe care avea să îl câștige peste câteva luni. Însă, cei doi aveau să lucreze mulți ani împreună și să obțină rezultate incredibile. Antrenorul Simonei Halep crede că totul s-ar fi năruit dacă el nu reușea să o șocheze pe americancă.

Povestea lor este foarte interesantă și dezvăluie un moment neștiut dintre el și Serena Williams, care nu voia să renunțe la statutul de super-vedetă nici în relația cu antrenorul. Astfel, antrenorul a fost nevoit să se impună.

„Începutul colaborării a fost greoi. Atitudinea ei față de mine era mereu superioară. Într-o zi a venit la antrenament cu câteva zeci de minute mai târziu. Eu eram la teren și când a ajuns am salutat-o, iar ea nu mi-a oferit la schimb nici o privire. Efectiv, m-a ignorat. Am întrebat-o dacă e ok, nu am primit niciun răspuns. Am început antrenamentul, a continuat să nu mă bage în seamă. A luat o pauză de la pregătire. Am început să-i explic ce nu era corect în antrenament. Se uita prin prin mine. Parcă nu existam. Atunci, m-am apropiat de ea și am lovit-o puternic peste cozorocul de la șapcă”, a spus Patrick Mouratoglou.