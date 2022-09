Jorge și soția lui nu vor să țină cure de slăbire, dar au apelat la o soluție eficientă pentru a fi în formă: “Dacă ai o carență, trebuie să o acoperi!”/ EXCLUSIV VIDEO

Jorge a schimbat prefixul anul acesta, dar nu își arată vârsta. Deși nu a avut niciodată probleme cu kilogramele în plus, artistul reușește să se mențină în cea mai bună formă fizică prin sport și alimentație sănătoasă. De ani buni, Jorge și soția lui apelează la nutriționist. Fiind mai în vârstă cu 9 ani decât el, Ramona, partenera lui de viață respectă cu conștiințiozitate sfaturile specialistului și are un trup de invidiat la 49 de ani.

Jorge a găsit un aliat de nădejde în soția lui, Ramona, care, ca și el, este preocupată de modul în care arată. Pe cei doi nu i-a speriat niciodată faptul că îmbătrânesc.

“Sunt fantastic de relaxat, abia așteptam să fac 40 de ani, asta e realitatea sincer vorbind. Mi se pare un punct important din viața unui bărbat 40-ul acesta să îl îmbrățișezi cu totul. Am tot felul de prieteni, care trec prin tot felul de stări, slavă cerului că nu le-am experimentat și sper să nu fie cazul. Sunt ok, foarte împlinit, foarte fericit”, ne-a mărturisit el.

Jorge se simte bine în pielea lui, nu a găsit elixirul tinereții, dar recunoaște că sunt mai mulți factori care contribuie la acest lucru.

,,În primul rând starea de spirit, pozitivismul, muzica eu cred că are un rol foarte important, creativitatea, sportul, alimentația, toate astea adunate îți dau o tinerețe așa, cum te simți tu. Eu nu m-am simțit niciodată la 40, eu în continuare am energie și forță de 25, mă duc la fotbal și joc cot la cot cu băieții de 25 și pentru mine este perfect”, a declarat Jorge.

Recunoaște că are o disciplină alimentară și nu își permite să facă excese.

Nu am o problemă cu ciupercile la grătar. E singura mâncare pe care nu pot să o mănânc. În rest da, sunt foarte atent la ce oră mănânc, cât de des mănânc, câtă proteină am, câți carbohidrați am, am un nutritionist cu care lucrez de ani de zile și sunt foarte atent la asta”, a mărturisit, pentru playtech.ro, Jorge.

,,Dacă vrei să îmi dai ceva cu care să mă nenorocești: ciulama de ciuperci. Am o oroare de această mâncare de când eram la grădiniță. Eu ciulama de ciuperci nu pot să mănânc, nu pot să miros. E ceva care s-a păstrat până la vârsta asta. Am încercat o singură dată adult fiind, nu am putut să înghit, nu știu de ce.

El a subliniat faptul că regimurile de slăbit care promit rezultate spectaculoase sunt nocive pentru organism. Tocmai de aceea el și Ramona au ales să apeleze la un nutriționist, pentru a evita dezechilibre în organism.

Jorge s-a împrietenit cu sportul din adolescență și și-a făcut întotdeauna timp pentru mișcare. Întotdeauna a admirat persoanele mai în vârstă decât el care arătau foarte bine.

,,Am făcut sală de la 18 ani, am jucat fotbal foarte mult timp când eram mic, am făcut tot felul de sporturi: baschet, handbal, eram foarte activ și pentru mine sportul a fost important. Apoi după ce au apărut primele video-uri cu fitness, am zis ok, eu așa vreau să arăt și aveam câte un reper.

Când o să am 35, așa vreau să arăt! Când o să am 40, așa. Acum 3 zile mi-a spulberat imaginația un domn la 63 de ani, care alerga mai bine decât mine. Și eram, stai puțin! Până acum ceva timp jucasem volei pe o plajă în afara țării cu un tip de 57 de ani, era foarte bine, pătrățele și am zis:

Mamă, ce activ e omul ăsta! Mi-ar plăcea să fiu și eu activ așa! Și după aceea când am văzut că i-au venit nepoții! Ce? Nepoți? Stai puțin, câți ani ai? 57! Și tipul de acum câteva zile avea 63 de ani și eram uau!”, ne-a mai spus Jorge.