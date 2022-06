Cum a cerut-o Jorge în căsătorie pe Ramona Prodea: ‘Eram amândoi în baie și plângeam’

Jorge trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ramona Prodea. Celebrul cântăreț a făcut câteva mărturisiri neștiute despre fosta căsnicie, iar mai apoi le-a povestit fanilor și despre familia pe care și-a format-o acum alături de actuala soție. Fostul concurent de la ,,Te cunosc de undeva” a venit acum în prim-plan și cu un detaliu important din relația lui. Mai exact, este vorba despre modul în care a cerut-o în căsătorie pe mama băiețelului ei.

Jorge a tras lozul câștigător, iar după ce a avut parte de un eșec amoros avea să o găsească pe femeie care urma să îl facă tată pentru a doua oară.

Mai exact, cântărețul nu și-a dorit neapărat o relație serioasă după divorțul de mama fetiței sale, dar soarta a decis altceva. Puțini fani știau însă despre modul în care a cerut-o el de soție pe mama băiețelului lui.

Totul s-a întâmplat într-un mod inedit. Cei doi se aflau sub același acoperiș cu cele două adolescente pe care le au din relațiile anterioare. Soții se aflau într-un impas, în baia din locuință.

Aceștia au început să plângă și s-au hotărât la un moment dat să pună punct relației. Jorge s-a decis chiar atunci să nu renunțe la povestea alături de Ramona și i-a propus să se căsătorească.

Cel din urmă recunoaște că ambii au fost inspirați să nu renunțe la dragostea lor, iar acum relația este una mai fericită decât s-ar fi gândit. Desigur că el a recunoscut că au mai existat sincope ca în orice căsnicie, dar au avut curajul să depășească orice gând negativ.

,,Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri. Anul acesta e foarte important pentru noi, deoarece schimbăm prefixul, Ilinca a împlinit 20 de ani, eu fac 40, iar Ramona, în toamnă, 50 de ani – vrem să sărbătorim cu timp mai mult petrecut împreună, să mergem în vacanțe.

Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri. Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim”, a povestit el, pentru viva.ro.