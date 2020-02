Jojo, petrecere de pomină cu alcool. Ce a pățit când s-a trezit a doua zi dimineața

Deși recunoaște că prea puține sunt petrecerile care să consume alcool, ei bine, după mult timp, Jojo ”a comis-o” și pe aceasta. Actrița a fost invitată la un party la care nu a refuzat și alcoolul. Doar că, mahmureala de a doua zi și-a spus cuvântul și a cerut sfatul fanillor de pe Instagram.

Jojo, petrecere de pomină cu alcool

Jojo a avut parte de o petrecere de pomină, după cum a recunoscut în cea mai recentă postare pe Instagram. Actrița nu s-a sfiit să consume și alcool, deși spune că acest lucru este unul mai mult neobișnuit pentru ea. Totuși, inevitabilul s-a produs, ca să spunem așa, iar vedeta s-a ales cu o mahmureală de zile mari.

”Asta e față odihnita după petrecerea de ieri.😃Nu am mai fost demult la o petrecere unde să și beau!🤦🏼‍♀️Nu sunt fan alcool, pentru că nu îl tolerez bine de obicei, și de cele mai multe ori… mă ia somnul. Azi noapte am fost însă pusă pe distracție! Cred că ați văzut în stories. 🤦🏼‍♀️Oricum, pot număra pe degete momentele astea, mai ales de când am copiii. Și acum am nevoie de un sfat serios: ce faceți când va treziți cu ditamai durerea de cap după ce ați petrecut toată noaptea?! 🥂 Ce să mănânc? Ce să iau? Ce să beau? Help!”, a scris Jojo pe Instagram.

Sfaturi antihmahmureală pentru Jojo

Vedeta a cerut sfaturi antimahmureală pe contul de Instagram, astfel că apelul ei nu a rămas fără ecou: zeci de comentarii au curs cu felurite rețete pentru a elimina durerea de cap de după băutură, postate de fani special pentru Jojo.

”Niciodată citrice dupa betie, absolut de evitat. Banane și miere sunt super ok”, spune un mesaj, iar lista sfaturilor poate continua.

”Nu știu ce va aduce viitorul”

Cătălina Grama (alias Jojo) postează des pe Instagram și vorbește deschis despre ea și familia ei. De mai bine de șapte ani formează un cuplu cu actorul Paul Ipate și împreună au o fetiță pe nume Zora. Recent, aceasta a postat pe Instagram un mesaj dedicat lui Paul Ipate, jumătatea sa:

„Cand vine vorba despre noi, sunt atât de multe lucruri de spus încât nu mi-ar ajunge nici “paginile” instagramului, așa de generoase cum sunt ele. Omul asta mi-a schimbat viață. Am trecut împreună prin suișuri și coborâșuri care ne-au făcut mai puternici și mai conștienți de ceea ce însemnăm unul pentru celălalt. Nu știu ce va aduce viitorul. Știu doar că el este singurul bărbat din lumea asta căruia nu i-aș ascunde vulnerabilitățile mele și orice ar presupune anii ce urmează și bătrânețea mea.

@paulipate m-a văzut și frumoasă și urâtă, și slabă și cu kilograme în plus, supărată și fericită, exuberantă și de o tristețe teribilă, exagerată și echilibrată, copil și femeie, luminoasă și întunecată. Și după toate astea mă face mereu să râd în hohote. Și eu pe el”, este prima parte a declarației de dragoste scrisă de Jojo pentru Ipate, pe contul ei de Instagram.