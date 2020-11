Joe Biden, reacție uluitoare când a aflat că e președinte. Ce a făcut Donald Trump fix atunci

Joe Biden a avut o reacție uimitoare atunci când a aflat că victoria e de partea lui în cursa pentru Casa Albă. Ce a făcut contracandidatul său în timpul acela. Cetățenii Americii se așteptau la un astfel de gest din partea lui Donald Trump.

Americanii au putut vedea și prima reacție a lui Biden la aflarea veștii că a devenit președinte al Statelor Unite ale Americii. Până acum, televiziunile americane au trasat evoluția alegerilor prezidențiale extrem de bine, anunțând înainte de finalizarea numărării voturilor alegerea americanilor.

Democratul care a candidat împotriva lui Donald Trump la scrutinul prezidențial din SUA din data de 3 noiembrie a declarat că a fost onorat că cetățenii i-au dat credit și l-au ales să conducă țara. Cuvintele acestea au fost parte a unui mesaj din cursul zilei de sâmbătă, 7 noiembrie, de pe contul oficial de Twitter. De asemenea, actualul președinte al Americii a mai mărturisit că-l așteaptă o muncă grea.

„America, sunt onorat că m-ai ales pentru a conduce marea noastră ţară. Ne aşteaptă o muncă grea, dar vă promit: voi fi preşedintele tuturor americanilor – fie că aţi votat pentru mine, fie că nu. Voi păstra încrederea pe care v-aţi pus-o în mine”, a scris fostul vicepreşedinte american pe contul său de Twitter.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020