Joe Biden este noul președinte al Americii. Ocupă locul 46 în istoria președinților țării

Joe Biden a câștigat în cursa pentru titulatura de președinte al Statelor Unte ale Americii! Televiziunile americane au anunțat deja că acesta este al 46-lea președinte al SUA.

Televiziunile americane i-au anunțat deja succesul lui Joe Biden. Conform proiecțiilor de peste Ocean, contracandidatul lui Donald Trumo a pus mâna pe Casa Albă și urmează să dețină titutlatura de al 46-lea președinte al Statelor Unite. Acestea se bazează pe calcularea voturilor obținute în statul Pennylvania, în urma cărora democratul va obține scorul electoral necesar pentru accederea în funcția dorită. Atenție! Deocamdată acestea nu sunt rezultatele oficiale. CNN, Fox News, Associated Press şi NBC News au anunțat victoria lui Biden, notând că acesta a ajuns la 273 de voturi, adică trei peste pragul de câștigare la alegerile prezidențiale în 2020.

Cu toate că realitatea o zice, acesta a preferat să aștepte până să-și reventice titlul de drept. Unul din consilierii politicianului a declarat pentru CNN că acesta este un „tradiționalist”, preferând astfel să așteapte în timp ce se concentrează pe perioada de traziție post-electorală pe care vrea să o gestioneze câ mai atent. În timpul acesta, Donald Trump a anunțat pe Twitter că va avea loc „o mare conferință de presă” în Philadelphia, la Four Seasons Total Landscaping, companie de grădinărit. „Oficialii locali si statali, angajatii din domeniul electoral s-au mobilizat. Sunt foarte putine plangeri privind desfasurarea alegerilor. Sunt foarte putine plangeri fundamentate. Nu exista dovezi privind vreo frauda electorala. Nu exista dovezi ca sunt voturi ilegale”, a declarat Ellen Weintraub, pentru CNN.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/q8Fed74z0j #CNNElection pic.twitter.com/NADZm3qkvY

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 7, 2020