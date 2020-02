Pe Jean Paler, boala l-a transformat total, mai cu seamă că, după cum a spus și actorul, nu există tratament pentru afecțiunea sa. Recent, acesta a apărut într-o postare pe Instagram a Majdei Aboulumosha, vizibil încărunțit, dar cu același chef de viață ca întotdeauna.

Jean Paler, transformat total. Cum a ajuns să arate actorul, după lupta cu boala FOTO

Jean Paler suferă de probleme cardiace, motiv pentru care la începutul anului 2019 a fost internat în spital. Atunci, actorul a fost pus pe perfuzii la Spitalul Fundeni, scria click.ro. Incidentul a venit chiar la două luni de când medicii îi montaseră un defibrilator. Actorul a început să aibă probleme cu inima în urmă cu aproximativ șase ani, când a suferit un infarct. Comediantul Jean Paler spunea, în urmă cu ceva timp, despre starea sa de sănătate:

”Nu mă simt bine”

„Nu mă simt bine, am revenit la spital, sunt din nou pe perfuzii. Mușchiul inimii funcționează doar 30%, nu există tratament pentru boala mea. Nici defibrilatorul nu mă ajută prea mult. Îmi scade foarte mult tensiunea și leșin. Am căzut pe stradă, luna trceută, este foarte periculos. În urmă cu cinci ani am suferit un infarct, am fost salvat în ultima clipă”, a declarat Jean Paler. „Sora mea, dar și copiii mei vin în fiecare seară la spital, mă ajută cu tot ce îmi trebuie. Le mulțumesc medicilor că fac tot ce pot ca eu să mă simt mai bine. Emoțiile mi-au făcut inima praf, eu înainte să urc pe scenă am mai emoții, așa cum avea și bietul Jean Constantin”, a mai afirmat acesta. Recent, Jean Paler a apărut alături de actrița Majda Aboulumosha într-o imagine pe Instagram. Aceasta scria în descriere: ”Iubesc meseria mea, iubesc ceea ce fac și iubesc oamenii veseli ❤️Respect fiecare invitat și ma bucur sa aud povesti ce mă inspiră”. Din fericire, Jean Paler este la fel cum îl știm dintotdeauna: cu un zâmbet larg, inconfundabil. Îi dorim și noi sănătate, pe această cale!