Jane Fonda, defilare fabuloasă la 86 de ani pe podium. Apariţie surprinzătoare în adidaşi şi strasuri FOTO

Jane Fonda a făcut senzație la un eveniment dedicat modei, de la Paris. A defilat alături de alte femei celebre și a cucerit publicul cu eleganța și pofta de viață cu care se laudă la cei 86 de ani.

Jane Fonda, apariție surprinzătoare pe podium

La 86 de ani, Jane Fonda le dă clasă multor colege de breaslă mai tinere. Nu doar că arată extrem de bine, dar este și într-o formă excelentă, bucurându-se de energie din plin. Actrița americană a participat la Săptămâna Modei de la Paris și a defilat alături de Andie MacDowell, Cara Delevingne și Kendall Jenner, în cadrul unui eveniment organizat de L’Oreal.

Fonda a purtat un trench cu strasuri, la care a asortat o pereche de pantofi sport. Și celelalte celebrități care au defilat alături de ea au fost întâmpinate de public cu aplauze, însă Jane Fonda a fost adevărata revelație a serii. Mulți dintre cei care au văzut imaginile au spus că actrița se menține în aceeași formă ca în anii ’80, când făcea tutoriale de aerobic la televizor.

Actoria și fitnes-ul au mers mână în mână

Jane Fonda este o actriță, activistă și fost model de origine americană, care a devenit o figură emblematică în Statelor Unite. Ea este recunoscută nu doar pentru cariera sa de succes în industria cinematografică, ci și pentru angajamentul ei în cauze sociale și politice.

Născută pe 21 decembrie 1937, Jane Fonda provine dintr-o familie cu tradiție în film. Tatăl ei, Henry Fonda, a fost un celebru actor american. Jane a debutat pe marile ecrane în anii ’60 și a câștigat rapid popularitate. A devenit cunoscută pentru interpretările sale puternice și diverse, câștigând două premii Oscar pentru Cea mai bună actriță: unul pentru rolul din Klute (1971) și al doilea pentru Coming Home (1978).

Pe parcursul carierei sale, Fonda a jucat în filme remarcabile, precum Barbarella (1968), They Shoot Horses, Don’t They? (1969), 9 to 5 (1980) și On Golden Pond (1981), în care a jucat alături de tatăl ei. De asemenea, a avut un impact considerabil asupra industriei fitness-ului, lansând o serie de videoclipuri de aerobic în anii ’80 care au devenit extrem de populare.

În afara carierei sale de succes, Jane Fonda este cunoscută și pentru activismul său politic. În anii ’60 și ’70, ea a fost o figură proeminentă în mișcările împotriva Războiului din Vietnam. Una dintre cele mai cunoscute și controversate acțiuni ale sale a fost vizita în Vietnamul de Nord, unde a fost fotografiată pe o baterie antiaeriană vietnameză. Aceasta i-a adus critici severe în Statele Unite, iar incidentul a fost ulterior denumit ”Hanoi Jane”. Cu toate acestea, Fonda și-a continuat activitatea în sprijinul drepturilor civile, feminismului și cauzelor legate de protecția mediului.