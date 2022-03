Jador, sincer până în măduva oaselor! Ce regrete majore are și singurul lucru de care nu îi e frică, deși mulți români sunt în situația asta

Jador a împlinit azi vârsta de 27 de ani. Artistul susține că, spre deosebire de anii trecuți, când muncea pentru bani, altceva îi lipsește, afirmând că stă „mai prost” la partea amoroasă. Jador a povestit însă ce anume și-ar dori, dar și ce regrete are în viață, privind retrospectiv. Iată ce a declarat Jador.

Jador și-a amintit azi de momentele în care era nevoit să muncească pe brânci, indiferent de zi, indiferent de sărbătoare. Jador a mai dezvăluit că de ziua sa nu are pe nimeni în viața personală și că Georgiana, fosta lui iubită, nu i-a trecut niciun mesaj încă.

„Înainte munceam și de sărbătoare, și de ziua mea, acum stau mai prost pe partea amoroasă, am renunțat la tot ce am avut eu pentru muzică. Georgiana nu m-a căutat de ziua mea. Dacă mă caută, îi răspund, normal. Nu vreau acum vreo fată, nu am timp, vreau să mai golănesc. Mama mă întreabă când mă însor.

Am regrete când privesc înapoi, sunt mulți oameni cu care m-am comportat urât, alții cu care m-am purtat mai bine decât ar fi meritat, nu mi-e frică de sărăcie, că am gustat-o”, a mărturisit Jador în emisiunea La Măruță.