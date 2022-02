Jador are o nouă iubită? Se împăcase cu Georgiana, dar acum a apărut cu altă brunetă

S-a rupt lanțul de iubire dintre Jador și Georgiana Elisei? După ce anunțase că s-a împăcat cu frumoasa brunetă, după o relație presărată cu multe despărțiri și împăcări, fostul Faimos de la Survivor România 2021 a fost surprins de brațul unei alte femei, la munte. Fotoreporterii vigilenți i-au prins în plină zi.

Încurcate sunt căile iubirii, iar Jador a cunoscut acest proverb pe propria-i piele. După o poveste de dragoste tumultoasă, plină de suișuri și coborîșuri, fostul Faimos de la Survivor România 2021 anunța că el și Georgiana Elisei au revenit la sentimente mai bune și au decis să-și mai dea o șansă.

Se pare că celebrul artist din trendingul românesc s-ar fi certat cu frumoasa lui iubită, deoarece fotoreporterii Spynews l-au surprins pe Jador în compania unei alte femei, pe străzile din Brașov.

Cântărețul de manele se plimba de braț cu o șatenă focoasă, îmbrăcată într-o rochie scurtă albă, care i-a pus în evidență silueta de fotomodel. Jador și tânăra misterioasă s-au plimbat prin Piața Sfatului alături de un alt prieten de-ai lor.

Potrivit jurnaliștilor de la sursa citată, Jador și femeia care l-a acompaniat s-ar fi simțit foarte bine unul în preajma celuilalt și nu s-ar fi dezlipit unul de altul.

Imaginile i-au surprins pe fanii lui Jador, care, acum câteva zile, ascultau dezvăluirile artistului de la Antena Stars, atunci când manelistul a spus că s-a împăcat cu Georgiana Elisei.

„Ce pot să vă spun este că: Da! Sunt cu ea! Noi nu suntem copii. Avem 27 de ani. Nu mi-a pus capac. Mă cunoaște foarte bine. Este femeia care te completează. Este singura în care am încredere! Eu sunt fericit oricum, dar, da! Contribuie la echilibrul meu emoțional!”, declara fostul Faimos de la Survivor România 2021 la Antena Stars.

Jador a mărturisit că refuză să se uite la Survivor România 2022, deși emisiunea este prezentată de același Daniel Pavel, iar acțiunea are loc tot în Republica Dominicană. Artistul a dat de înțeles că Survivor reprezintă un capitol închis pentru el.

„Nu m-am uitat și nici nu am de gând să o fac. Vă spun sincer, pentru mine așa ceva nu mai există. Adică nu mai face parte din lumea mea. Am trecut prin așa ceva, cu fruntea sus, spun eu, știu cum e! De acum am cu totul alte proiecte!”, a declarat Jador pentru playtech.ro.