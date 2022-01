Jador refuză să se uite la Survivor România 2022. De ce nu vrea să mai audă de această emisiune EXCLUSIV

Artistul spune că nu a fost atras în niciun moment, de la mijlocul lunii ianuarie încoace, de ideea de a urmări edițiile din acest an. Deși pare categoric împotrivă, atunci când vine vorba despre o posibilă colaborare cu noul producător al showului, Jador adaugă însă că după el „Survivor” este în primul rând un fel de școală.

„Nu m-am uitat și nici nu am de gând să o fac. Vă spun sincer, pentru mine așa ceva nu mai există. Adică nu mai face parte din lumea mea. Am trecut prin așa ceva, cu fruntea sus, spun eu, știu cum e! De acum am cu totul alte proiecte!”, a declarat Jador pentru playtech.ro.