Jador, rănit de o tănără în club. I-a dat cu capul direct în gură: ”Mi-a rupt obrazul în două”

Jador a fost rănit în club. I s-a întâmplat la Mamaia, acolo unde acesta s-a ales cu maxilarul rupt, dar și cu dureri de nesuportat. Totul a pornit de la o tânără care a încercat să-l sărute.

Jador, rănit de o tănără în club

Jador a cântat într-un club de fițe din stațiunea Mamaia, acolo unde a întâlnit o domnișoară care aproape că l-a distrus, după cum mărturisește cântărețul. Astfel, a mai mărturisit că abia poate să mănânce și că s-a ales cu maxilarul aproape rupt. Jador a precizat că în timpul concertului său o fană de 1,5 metri a vrut să îl sărute, dar în schimbul pupicului, acesta s-a ales cu un cap în gură.

”Mi-am deschis gura să mănânc și eu ceva că n-am putut. De ce credeți? Am cântat aici, la un club în Mamaia și o fata de un 1,50 a încercat să mă pupe pe gură, n-a reușit și când a sărit în sus, mi-a dat cu capul în obraz. M-a distrus. Mi-a rupt obrazul în două, abia mănânc, m-ai distrus. Fato, care ai încercat să mă pupi pe gură mi-ai rupt maxilarul. Din cauza ta o să mă doară o săptămână”, a declarat Jador.

Jador, mărturisiri despre prima iubire

De asemenea, Jador a vorbit și despre cea mai importantă femeie din viața lui. Acesta a mărturisit despre prima lui iubire, pe care nu poate să o uite, fiind și singura pe care a iubit-o vreodată.

„A fost singura pe care am iubit-o. Și am greșit mult față de fata aia, cu atitudinea mea. Nu merita, e o fată de nota zece. Dar eu încă o mai iubesc, cred c-o s-o iubesc toată viața mea. Dar n-o iubesc destul, înțelegi? Oricum când mă îmbăt, mă gândesc numai la ea. Beau un pahar de vin și gata”, a precizat Jador.

Jador, bătut la mare

Jador a mai pățit-o însă, la mare. Acesta și prietenul său, Mario Fresh, au fost bătuți în parcarea unui club de către niște indivizi, în urma unei altercații.

„S-a întâmplat din senin, oameni nebuni. Ajungi la mare să te distrezi și dai de așa ceva. E trist că oamenii sunt atât de răi în ziua de azi. Noi nu am deranjat pe nimeni. Suntem oameni ca toți ceilalți, avem viața noastră și ne distrăm si noi cum fac tinerii de vârsta noastră. Suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu”, a declarat Jador în urmă cu ceva timp.