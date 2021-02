Jador, probleme grave la Survivor România 2021. Anunțul trist făcut către fani spune tot

Jador se confruntă cu probleme grave la Survivor România 2021. Acesta ar putea să renunțe la competiție, după ce efortul constant depus și săptămânile petrecute în Republica Dominicană și-au spus cuvântul. Faimosul are probleme de sănătate și a lipsit la un meci de imunitate, după ce medicul nu și-a dat acordul pentru participarea lui.

Echipa Faimoșilor se confruntă cu multe provocări, după ce Jador a dezvăluit că întâmpină probleme de sănătate. Concurentul nu a primit acceptul medicului pentru a intra pe un traseu de la competiția Survivor România 2021, iar condițiile grele prin care sunt nevoiți să treacă toți participanții și-au spus cuvântul asupra cântărețului.

Jador se confruntă cu probleme grave la Survivor România 2021. Concurentul se teme pentru starea lui de sănătate și nu își dorește să se expună la anumite riscuri. Pentru prima oară, el nu a participat la un meci de imunitate desfășurat în competiție, dar speră că problemele se vor ameliora la un moment dat. Până atunci, acesta merge mai departe și dă ce este mai bun din el.

„Mă simt nașpa din punct de vedere fizic. Nu am fost expus niciodată la atâta foame, mușchii mei s-au cam dus. Din cauza unei probleme la naștere și fiind expus la efort am problema asta, nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor.

Și eu îmi doresc pe viitor să cânt la nunți și să dansez cu oamenii. Nu e o problema foarte gravă, dar mă afectează pe unele trasee, chiar dacă nu o arăt și mă arunc cu capul înainte. Am un psihic foarte puternic, am plecat de la minus 5 și am ajuns să am ce băga la stomac. Familia mea e mândră de mine. Nu pot să nu recunosc că o dau tot ce pot până mă ajută corpul.”, a spus Jador, potrivit WOWbiz.ro.