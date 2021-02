Momente cumplite la Survivor România. Prin ce trec Jador, Zannidache și ceilalți: ‘Tot împuțiți’

Simona Hapciuc din echipa Faimoșilor, recent eliminată din competiția Survivor România 2021, a făcut dezvăluiri despre felul în care concurenții se spală în jungla din Republica Dominicană.

Amintim că Simona Hapciuc a fost eliminată din competiția Survivor România 2021 după ultimul consiliu de eliminare. Ea a răspuns însă unei întrebări de interes pentru telespectatori. Se pare că apa din mare este singura modalitate de a se spălă și în plus, concurenții nu au nici măcar o toaletă improvizată.

În plus, Simona Hapciuc a mai spus și că singura modalitate prin care își puteau tăia unghiile era dacă și le rodeau și că tot ceea ce se vede pe micul ecran este sută la sută adevărat!

Tot Simona Hapciuc din echipa Faimoșilor a ținut să precizeze că ea a fost eliminată pe nedrept din această competiție, considerându-se mai bună pe traseu decât mulți dintre foștii ei colegi.

„Nu meritam să ies acum. Am fost una dintre cele mai bune concurente, nu doar din echipa Faimoșilor, ci în general. Erau cel puțin 4 persoane care ar fi meritat să iasă înainte mea: Majda, Culiță, Roxana Nemeș și Jador. Consider că am fost mai bună decât ei pe traseu. Să nu uitam ca Survivor nu e doar un joc sportiv, e si un joc de strategii. În momentul in care am venit aici mi-am asumat că voi fi o fire dreapta, ca în viața de zi cu zi. Nu am vrut să intru în strategii, în grupulețe și am avut de pierdut. Cu Jador și Culiță am avut nenumarăte altercații, iar celelălte persoane care m-au votat au fost pur și simplu influențate de ei”, a mai spus Simona Hapciuc.