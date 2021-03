Jador, marele absent de la Survivor România 2021. Daniel Pavel a făcut marele anunț

Faimoșii se lupăt la Survivor România fără Jador, după ce cântărețul de manele a fost accidentat grav la picior, săptămâna trecută, în timpul jocului pentru imunitate. Daniel Pavel a făcut marele anunț. Când va reveni artistul în competiție.

De câteva zile bune, Jador nu mai participă la probele de la Survivor România, din cauza unor probleme de sănătate care l-au obligat să ia o pauză de la competiție. Celebrul manelist a suferit o accidentare la picior, în jocul pentru imunitate de la Survivor România, iar medicii i-au interzis să mai facă efort până când se va reface complet. Faimosul s-a accidentat la genunchi și a fost transportat de urgență la spital, acolo unde a fost ținut sub supravegherea atentă a medicilor.

„Lasă-mă un pic întins, că mor, simt o presiune acolo(…) Aoleu, dacă vede mama, plânge. Mamă, ce m-am speriat! Ce m-am speriat, am zis că gata, mi-am rupt piciorul, plec acasă. Nici că nu plec, băi. Nici fără picioare nu plec acasă!”, a spus Jador, revoltat, după ce s-a accidentat pe traseu la picior.

Deși concurenții au crezut că este vorba doar despre o rană superficială, se pare că accidentarea lui Jador este una destul de serioasă, din moment ce Faimosul a fost marele absent de la două jocuri foarte importante, cel de comunicare și imunitate. Nu doar atât, Jador nu a putut fi prezent nici la Consiliul de eliminare de duminica trecută, când Musty a părăsit competiția din Republica Dominicană. Înainte de a da startul jocului pentru recompensă, prezentatorul Survivor Daniel Pavel a vorbit despre absența lui Jador:

„Înainte de a vorbi Faimoșii și cu Războinicii, aș vrea să vă spun că Jador, din echipa Faimoșilor, după cum știți s-a accidentat la genunchi, se află în continuare sub control medical, face niște analize medicale amănunțite! Vă ținem la curent cu starea lui de sănătate!”, a declarat Daniel Pavel, moderatorul show-ului, înainte de a da startul jocului de recompensă.

Mama și tatăl lui Jador au suferit enorm atunci când fiul lor s-a accidentat la Survivor România. Cu toate că au stat cu sufletul la gură pentru a afla care este starea de sănătate a cântărețului, părinții Faimosului sunt convinși că își va reveni foarte repede și li se va alătura coechipierilor săi cât de curând.

„Durerea pe care el a simțit-o, am simțit-o și eu. Pe mine m-a durut inima. Cred că se reface foarte greu lovitura aceea. Nu cred că va renunța concurs. E un bărbat puternic și rezistent. (…) Când a intrat pe traseu și am văzut căzătura, eu mi-am dat seama că nu a îndoit genunchiul… nu am putut să mă uit.

Am simțit în inimă durere aceea, orice părinte ar simți la fel. Am închis ochii să nu văd. Zanni a fost primul care a alergat către Jador, dar și Cosmin a mers spre el. În afară de Musty… Elena se vedea că simțea durerea lui”, a spus tatăl lui Jador la Teo Show.