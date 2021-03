Ce au pățit părinții lui Jador după ce s-au uitat la Survivor România 2021: ”Îmi e greu să vorbesc”

Jador s-a accidentat destul de grav la genunchi în ediția din 5 martie a show-ului ”Survivor România 2021”. Cântărețul a fost scos din apă de coechipieri și dus de urgență la medic. Acesta nici nu a participat la următorul joc, fiind la spital pentru mai multe investigații. Primul gând după accidentare a fost la mama. „Să nu dați. Să vezi ce plânge mama dacă vede”, a zis artistul. Și așa a fost. Echipa ”Teo Show” a fost într-o vizită pentru un interviu acasă la părinții vedetei.

Părinții lui Jador, devastați după accidentarea fiului la Survivor România 2021

Părinții lui Jador nu își mai găsesc liniștea după ce au văzut că fiul lor s-a accidentat la genunchi în urma unui joc, în cadrul competiției ”Survivor”. Romeo și Simona Dumitrache au vorbit la ”Teo Show” despre durerea pe care au simțit-o atunci când și-au văzut copilul jelind de durere.

„El era un copil ca toți copiii. Se mai lovea, dar cum l-am văzut acum… niciodată. Cel mai tare mă doare că n-am fost acolo să am grijă de el, să-l ajut. Îmi e foarte greu să vorbesc despre asta”, a declarat mama cântărețului.

Tată său nici nu a putut urmări momentele până la capăt. „Vreau să vă spun că în timpul accidentării, durerea pe care a simțit-o Jador am simțit-o și eu. Pe mine nu mă durea piciorul, mă durea inima. Sper să fie bine, nu am putut să luăm legătura cu nimeni de acolo să știm ce s-a întâmplat cu el. Mi s-a părut mie că ar fi o lovitură în genunchi, os în os, cred că se reface foarte greu lovitura aceea”, a povestit bărbatul.

Va părăsi competiția?

„Eu îl știu pe Jador un luptător. El nu dă înapi, doar dacă nu mai poate. El e foarte ambițios. Înainte de durere, în mintea lui era mama. Îmi lipsește foarte mult. N-a fost niciodată așa de mult plecat de acasă”, a declarat cea care i-a dat viață.

„El este un bărbat foarte puternic și rezistent totodată. Eu cred că este o lovitură destul de puternică. În timpul când a intrat pe traseu și am văzut căzătura mi-am dat seama că articulația piciorului nu a îndoit genunchiul, a stat drept și n-am putut să mă uit până la capăt. Mi-a pătruns o săgeată în inimă. Am întors capul, dar am simțit în inimă durerea aceea. Orice părinte cred că ar simți la fel”, a adăugat Romeo Dumitrache.