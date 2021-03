Părinții lui Jador, despre accidentarea oribilă de la Survivor. Ce spun despre manelist

Prinții lui Jador au suferit foarte mult atunci când fiul lor s-a accidentat la Survivor România 2021. De altfel și mama, și tatăl Faimosului au plâns și au făcut dezvăluiri în emisiunea lui Teo Trandafir.

Mama și tatăl lui Jador au izbucnit în lacrimi atunci când au văzut imaginile cu fiul lor urlând de durere, în urma unei accidentări. Tatăl artistului nici nu a putut să urmărească momentul pe micu ecran, închizând ochii ca să nu vadă prin ce anume trece băiatul lui,

”Durerea pe care el a simțit-o, am simțit-o și eu. Pe mine m-a durut inima. Cred că se reface foarte greu lovitura aceea. Nu cred că va renunța concurs. E un bărbat puternic și rezistent. (…) Când a intrat pe traseu și am văzut căzătura, eu mi-am dat seama că nu a îndoit genunchiul… nu am putut să mă uit. Am simțit în inimă durere aceea, orice părinte ar simți la fel. Am închis ochii să nu văd. Zanni a fost primul care a alergat către Jador, dar și Cosmin a mers spre el. În afară de Musty… Elena se vedea că simțea durerea lui”, a spus tatăl lui Jador la Teo Show.