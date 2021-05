Jador, la Asia Express?! Fostul concurent de la Survivor a uimit pe toată lumea

Jador aruncă bomba în mediul online. Fostul Faimos de la Survivor România ar fi trebuit să participe la Asia Express sezonul 4, dar nu a mai ajuns să plece în Turcia. Care a fost motivul. Manelistul și-a surprins fanii cu declarațiile acestea. Nimeni nu se aștepta la acest răspuns. Cine este artistul pe care Jador l-ar lua în echipă cu el.

Talentat este. Amuzant este. Îndrăgit de public este. De când a participat la Survivor România, Jador a demonstrat că, pe lângă veleitățile muzicale, are aptitudini de bun sportiv, lucru care l-a recomandat pentru a participa la sezonul al patrulea al emisiunii Asia Express. Fanii artistului s-au întrebat dacă, după Republica Dominicană, Jador ar accepta provocarea celor de la Antena 1 pentru a pleca în aventura vieții sale pe meleagurile asiatice.

Surpriza a venit, însă, din partea manelistului care a mărturisit, la Xtra Night Show, că a dat probă chiar anul trecut pentru castingul de la Asia Express sezonul 4, test pe care l-a trecut cu brio. Din păcate, artistul a trebuit să renunțe din cauza unor probleme de sănătate.

„Vreau să mă duc la Asia Express, ar fi trebuit să merg chiar anul ăsta probabil. Ar fi trebuit să mă duc la Asia Express că am dat castigul de acum doi ani. Am fost, m-au cunoscut oamenii, le-a plăcut foarte mult de mine. Ar fi trebuit să vin, dar am plecat la Survivor România’, i-a mărturisit Jador lui Dan Capatos la Xtra Night Show, emisiunea de pe Antena Stars.