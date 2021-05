Cum au încălcat Jador și Albert Oprea regulile la Survivor România. Nimeni nu a știut până acum

Nimeni nu a știut până acum, dar Jador a rupt tăcerea în privința lui Albert Oprea. Ce i-a mărturisit fostul Faimos lui Sorin Pușcașu. Cum au încălcat regulamentul emisiunii Survivor România manelistul și rivalul lui Sorin de la Războinici. Abia acum s-a aflat.

De când s-a întors înapoi în România, Jador a început o serie de vloguri în care își invită foștii colegi de la Survivor România la „un pahar de vorbă”, acesția făcând destăinuiri extraordinare din culisele celui mai dur reality-show din lume.

Deși au fost rivali pe traseu, Jador și Sorin Pușcașu de la Războinici s-au înțeles foarte bine, odată ce au părăsit competiția din Republica Dominicană. Invitat în cadrul podcastului său, fostul fotbalist a spus adevărul despre relația lui cu Albert și care au fost cele mai importante lucruri pe care le-a învățat la Survivor.

Jador i-a povestit lui Sorin un episod de la Survivor România în care el și Albert Oprea au încălcat regulamentul emisiunii. Totul s-a petrecut în perioada în care Faimosul și Războinicul au fost accidentați în același timp. Ajunși la spital, Jador și Albert au furat câteva migdale dintr-un pom aflat în fața unității medicale care-i trata.

„Eu l-am cunoscut la fizioterapie pe el. Am fost cu el la spital. A zis; Jador, e mancare. Alea-s de mancare! M-am dus acolo, se uita unul la noi, muream de foame, esti nebun. Daca ar sti asta cine esti tu acasa, mi-a zis. Cinci migdale am mancat, atat. Imi era bine!”

Invitat la Teo Show, Sorin i-a mărturisit prezentatoarei TV că problemele sale de la genunchi sunt destul de serioase și va trebui să meargă să se opereze. Care este motivul pentru care fostul Războinic a amânat această intervenție chirurgicală.

„Inițial, înainte să îi vină rezultatele, eu mi-am dorit foarte mult să joc. Simțeam o durere la genunchi, nu puteam nici măcar să urc o treaptă. Ușor, ușor, au îceput să mai treacă. M-am tot rugat de domnul doctor să intru, a spus că nu se poate până vin rezultatele.

Am foarte multe probleme la genunchi. Voi merge în continuare la o clinică. Din ce am înțeles, mai mult mai sigur e vorba de o operație. Un tendon aproape să se rupă, am o problemă la rotulă din naștere.”, a declarat Sorin Pușcașu la Teo Show.