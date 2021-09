Jador, gest senzațional pentru un bărbat care se ruga în genunchi, pe stradă. Ce a făcut imediat

Jador este un artist cu suflet mare. În ciuda faimei de care se bucură, manelistul nu uită de unde a plecat și nici de cei șapte ani de acasă. Cel mai recent gest făcut de cântăreț te va emoționa până la lacrimi. Ce a făcut solistul pentru un bărbat care se ruga în genunchi, pe stradă.

Celebrul cântăreț de manele a dovedit de nenumărate ori că este un artist sufletist, dispus să ajute pe oricine cu cât poate. De curând, Jador a stârnit emoții în mediul online, după ce a ajutat un bărbat care se afla în genunchi, pe stradă, și se ruga. Fanii artistului au rămas plăcut impresionați de gestul manelistului.

Jador îi ține la curent pe fanii săi cu cele mai noi detalii din viața sa artistică și personală. Printre dezvăluirile făcute de acesta pe Youtube a fost și povestea impresionantă de viață a unui bărbat pe care l-a găsit pe stradă, în timp ce se ruga la Dumnezeu stând în genunchi. Artistul a fost „mișcat” de suferința bărbatului, așa că a decis să-i ofere o mână de ajutor.

Cântărețul l-a găsit pe bărbat rugându-se în genunchi, pe stradă, ipostază care i-a atras repede atenția. Din vorbă în vorbă, Jador a aflat despre bărbat detalii cutremurătoare. Se pare că acesta are doi copii, însă banii pe care îi strânge la muncă nu îi ajung pentru a-i crește pe micuți. Marcat de suferința bărbatului necăjit, Jador l-a luat în mașină și au mers împreună la cumpărături.

„Am crescut la o organizație. Sunt din Petroșani, din Hunedoara. Am plecat de mic de acasă. Am cinci frați. Am doi copii, iar nevastă-mea e cu alt bărbat”, a dezvăluit bărbatul în videoclip.

„Te-ai pus în genunchi? De ce te-ai pus la oameni?”, a întrebat Jador.

„Mă pun ca să mă rog, dar nu mă bagă nimeni în seamă”, i-a răspuns bărbatul.