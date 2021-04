Jador, dezvăluiri noi despre iubirea vieții sale. Ce va face cu Georgiana, imediat după Survivor

Jador a spus în mai multe rânduri că a acceptat provocarea ”Survivor”, printre altele, pentru a o uita pe Georgiana, fată care pare că i-a pus capac. În tot acest timp, manelistul a realizat că, deși vrea să o dea uitării, este iubirea vieții lui. Acest lucru, sub alte cuvinte, l-a menționat și în ediția precedentă, în cadrul discursului său din postura de nominalizat.

Jador, dezvăluiri noi despre Georgiana, iubirea vieții sale, la Consiliului de eliminare de la Survivor

În Consiliul de eliminare anterior, Jador, Elena și Mellina au fost invitați să-și spună, poate, ultimele cuvinte în cadrul competiției de supraviețuire. Discursul lui Jador a emoționat fiindcă a cuprins învățămintele trase în cele trei luni petrecute în Republica Dominicană. Pe lângă greșelile făcute în familie, pe care promite că le va remedia când o să ajungă acasă, a amintit din nou de Georgiana, fată pentru care a venit, printre altele, în junglă.

El a ajuns la concluzia că scopul inițial nu se potrivește cu dorințele sale, așa că, după lungi discuții fie doar cu el, în liniște, pe plajă, fie cu Cătălin Moroșanu, a realizat că nu trebuie să o uite, dimpotrivă, să încerce să o aducă din nou lângă el. Cântărețul a motivat că Georgiana este singura fată care i-a stat alături în perioadele mai puțin prolifice, făcând o legătură și cu prietenii care s-au folosit de el când a devenit celebru. Așadar, imediat ce va ajunge acasă, în România, va depune toate eforturile pentru a fi din nou cu iubirea vieții lui.

„Trebuie să lupt pentru ea”

„Dacă este vorba despre ceea ce am învatat aici, am învat trei lucruri mari. Eu am venit la Survivor nu să câștig, am venit sa uit o fata si mi-am dat seama ca trebuie sa lupt pentru ea. E singura care a mancat pateu cu mine, restul vor doar parai, nu il vad pe Ionut de la tara, care a crescut descult.

Am ajuns sa cant cu cei mai mari si sa vorbim de la acelasi nivel. Pentru mine e ceva wow. Si totusi nu eram multumit de cine sunt, voiam mai mult, mai mult. Era un egoism. Nu am facut foamea numai aici. Am facut foamea toata viata ca sa ajung aici. Intr-o zi, mi-am dat seama cand am venit la un joc ca am vazut o masina pe care o am acasa.

Dar inainte dea sta am zis ca e a unui bogatas. Nu sunt un bogatas, dar o am. Mi-am dat seama ca am o viata furmoasa si multumesc ca mi-ati dat ocazia sa fac lucrurile astea frumoase aici”, a declarat Jador înainte de a afla că nu el va părăsi insula.