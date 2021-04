Cine este iubita lui Daniel Pavel. Prezentatorul de la Survivor are o relație de lungă durată

Cine este patenera de viață a lui Daniel Pavel? Prezentator de televiziune a tras lozul cel mare și se iubește deja de ani buni cu femeia care i-a furat inima. Ce detalii sunt cunoscute despre aceasta?

Daniel Pavel se pare că poate să se mândrească în orice sector. Acesta are succes în carieră, punând recent mâna pe un proiect imens, a devenit rapid iubit în rândul românilor, iar acasă se bucură de o femeie superbă.

Prezentatorul de la Survivor România are o relație de 7 ani cu femeia care i-a furat inima. Sportivul a venit cu detalii despre iubita sa tocmai pentru ca fanii de acasă să-l cunoască din ce în ce mai bine.

Este cunoscut faptul că fostul moderator al show-ului Exatlon a venit sezoanele trecute la pachet cu soția sa din cauza timpului lung pe care avea să-l petreacă în Dominicană, iată că în cazul acesta nu s-a întâmplat la fel.

Pavel nu a fost însoțit de iubita sa, care a rămas la Viena, acolo unde a început un proiect în cea mai mare firmă de logistică locală. Cu toate astea, depărtarea e grea și ei încearcă să suplinească lipsa celuilalt cu ajutorul rețelelor de socializare. Anul acesta se împlinesc șapte ani de când și-au început povestea de dragoste și se simt mai fericiți decât niciodată.

„Ne-am echilibrat destul de mult în acești ani și am învățat foarte mult unul de la altul, în special arta compromisului fără a face compromisuri de la firea noastră. Suntem amândoi oameni de acțiune, ba aș spune că ea mai mult decât mine, eu având o natură un pic mai contemplativă. Am știut amândoi că „Survivor România este aceea oportunitate astrală, mi-am dorit-o, iar ea m-a susținut și o face și mai departe”, a detaliat moderatorul.

„Pot spune că am fost destul de itineranți în acești ani și am jucat un fel de-a v-ați ascunselea, prin câteva orașe europene – unde ajungeam eu, venea și ea, și invers. Fie eu, fie ea, săream mai departe, ea sau eu ziceam – „okay, merg și eu acolo, și ne vedem. Au fost așa: Sibiu, București, Vamă, Varșovia, Bratislava și Viena. Ea este născută în Basarabia și are formări în studii economice internaționale, management în turism și logistică – supply chain. Pentru că vorbește fluent rusă, engleză și, de curând și germană, a fost recrutată de cel mai puternic furnizor local de servicii de supply chain, din Viena”

Daniel Pavel (Sursa: viva.ro)