Jorge nu-l iartă pe Jador. Ce a putut să spună după Survivor All Stars: “Talente și figuri”

Acum, cântărețul a decis să se răzbune și a făcut mărturisiri șocante despre Jador, fostul său coleg de echipă. Reamintim faptul că manelistul a încălcat regulamentul competiției și a părăsit tabăra Faimoșilor. Apoi, el a fost eliminat de la Survivor All Stars.

La începutul lunii martie, Jorge a fost descalificat de la Survivor All Stars după ce s-a accidentat la genunchi. După ce s-a întors în țară, solistul a suferit o intervenție chirurgicală. În competiția din Republica Dominicană, Jorge a fost mutat din echipa Faimoșilor în cea a Războinicilor. Ulterior, el a intrat în conflict cu Jador, care l-a acuzat că a spus o serie de minciuni.

Toți concurenții de la Survivor All Stars au ajuns acasă, dar vechile conflicte din competiție încă nu s-au terminat! Jorge a declarat recent că nu-l iartă pe Jador, fostul său coleg din Republica Dominicană. El a făcut acuzații dure la adresa manelistului. Cât timp s-au aflat în emisiune, Jorge și Jador s-au certat ca la ușa cortului!

„Nu, nu aș fi plecat mai devreme (n.r. dacă ar fi rămas la Faimoși). Nu știi niciodată cum și când pleci, te poți trezi cum s-a întâmplat la mine și m-am accidentat și am stat două săptămâni în plus după accidentare. Alții dacă au vrut, au fost trimiși acasă, după cum ați văzut, nu poți pleca când vrei, ai un contract, e un concurs, nu poți să începi cu talente și figuri’, a mărturisit artistul pentru spectacola.ro.

„Eu nu reglez nimic, nu sunt supărat pe nimeni, fiecare cu viața lui, nu pot să rămân prieten cu toți, nici nu e indicat, am câțiva oameni pe care-i simpatizez, dacă e reciprocă treaba, bine, dacă nu, nu-i nicio problemă. Sunt un om cu niște principii pe care nu mi le încalc și atât timp cât sunt oameni care calcă pe capete ca să ajungă mai departe, eu mă feresc de ei și mă dau deoparte, nu e nicio problemă. Merg pe drumul meu, e loc pentru toată lumea, eu am destinația mea.

Nu am fost dezamăgit, am fost cel mai fericit când m-am dus la Războinici, am simțit că trăiesc, că sunt acasă, că sunt respectat, că nu mi se pun vorbe în gură, asta se întâmpla la Faimoși, asta e realitatea, s-a văzut și la televizor. Nu pot să număr pe degetele de la o mână oamenii cu care aș putea să vorbesc mai departe de la Faimoși, chiar nu pot, trebuie să fiu cinstit.”, a mai adăugat cântărețul.