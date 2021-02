Ce a mâncat Costi Ioniță în 3 săptămâni la Survivor România. Adevărul despre condițiile din junglă

Costi Ioniță a fost una dintre surprizele de la Survivor. Artistul a intrat în echipa Faimoșilor, însă nu a rezistat decât trei săptămâni în jungla din Republica Dominicană.

El a fost cel de-al doilea concurent eliminat în competiție, însă timpul pe care l-a petrecut în Dominicană și-a lăsat amprenta asupra lui. Acum, artistul povestește ce nu s-a văzut la televizor din competiția Survivor. El a spus că experiența Survivor a fost una foarte dură. S-a detașat mereu de conflicte și, cu toate că este un lucru bun, această atitudine l-a împiedat să se apropie de ceilalți concurenți și să dezvolte o relație de prietenie cu ei.

Costi Ioniță, în vârstă de 43 de ani, a povestit că este obișnuit cu postul și cu restricțiile alimentare, lucru care i-a prins bine în jungla din Republica Domincană, având în vedere condițiile de trai.

El a recunoscut că i-a lipsit mâncarea, dar și confortul de acasă, care include tabieturi simple, cum ar fi să te poți spăla cu săpun. A fost pus la încercare de experiența Survivor, însă l-a ajutat și faptul că a petrecut doar trei săptămâni departe de confortul casei sale.

„În junglă îți lipsesc mâncarea și tabieturile, nu te poți spăla cu șampon, săpun, te duci în mare, ceea ce a fost în regulă. Dar Survivor România m-a legat mai mult de natură, m-a făcut să fiu mai conectat cu natura și universul. Atunci când exista timp liber, îmi găseam o fereastră să mă duc să meditez pe malul marii, sub un copăcel. Mie mi-a plăcut acest lucru. N-am avut acces la tehnologie, ceea ce a fost foarte bine. Tehnologia te cam prostește, stăm tot timpul într-un ecran mic, cu ochii în el și uităm de frumusețea din jurul nostru. Acolo n-am avut telefon și glumeam, ne jucam, povesteam. Ceea ce a fost minunat, nu am stat fiecare cu ochii în Instagramul lui. Mi-a lipsit muzica, dar am făcut instrumente din ce găseam în junglă”, a mai povestit compozitorul pentru aceeași sursă.