Alexandra Stan nu mai are viață la Survivor România: ‘Sunt dezamăgită’. Ce s-a întâmplat aseară

Survivor România de sâmbăta seara, i-a ținut cu sufletul al gură pe fanii emisiunii. Ce s-a întâmplat cu Alexandra Stan si ce a declarat artista?

Alexandra Stan, propusă pentru eliminare

După înfrângerea Faimoșilor, în al doilea joc pentru imunitate, scorul a fost extrem de strâns, fiecare dintre echipe acumulând 9 puncte. Acest lucru a făcut ca în final să se joace proba de ștachetă, în urma căreia Războinicii au ajuns învingători.

După această competiție strânsă, cea care a fost propusă pentru eliminare a fost Alexandra Stan. Artista și-a exprimat dezamăgirea fața de voturile celorlați concurenți. Ea a făcut mărturisirea că nu s-a gândit vreodată că va ajunge la Survivor.

„Eu chiar dacă sunt o fire puternică am foarte multe momente de slabiciune. Ce realizez aici zi de zi este un efort inimaginabil. Nu am cochetat niciodată cu ideea să vin la Survivor. Dar nu am cum să nu dau totul dacă e joc de imuniatate, să nu mor pe teren Acolo nu mai simt durerea, foamente, căldură, nu mai simt nimic din ce e greu, eu vreau, îmi dau interesul, dar orice om are o limită. Nimeni nu e Dumnezeu, nu o iau personal, deși sunt dezamgită. Sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le mai fac”, a spus emoționată Alexandra Stan. ULTIMA ORĂ! Diana Șoșoacă, ce lovitură! Amenda uriașă pentru senatoarea de la AUR?!

Meciul de imunitate câștigat de Războinici

Războinicul care a primit cele mai multe voturi din partea echipei sale, pentru a fi eliminat a fost Musty. Concurentul are șanse de 50% să rămâna în continuare în concurs.

„Cel de-al doilea joc de imuniatate al săptămânii de la Surviror România s-a terminat cu ștafeta și cu victoria Războinicilor, cu scorul de 10 la 9. Vreau să felicit ambele echipe pentru cum au luptat pe traseu. Acest meci a avut de șapte ori egal. Felicitări Faimoșilor. Felicitări, Războinicilor ”, a spus prezentatorul emisiunii Survivor România.

Cel care a ținut echipa în joc, după câștigarea confruntării cu Sebastian Chitoșcă a fost Starlin. Acesta a fost cel care a egalat scorul la 9 puncte și a adus noroc echipei Razboinicilor, in aceasta proba de ștafetă.

A fost un moment epic. Eu sunt războinic până la capăt. Nu mă interesează dacă pic sau mor pe traseu. Pentru asta sunt aici. Când am plecat am simțit că pot aduce puncte. Prima oară am pierdut din vina mea și am avut grijă să nu repet greșeala. Știam că dacă obțin punctul respectiv toată familia se va ridica, spunea concurentul.

Pe de cealalta parte, Andrei a declarat și el ca se bucura de faptul ca și-a adus aportul la reușita echipei.