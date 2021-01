Jador a răbufnit la Survivor România. Artistul și-a ieșit din minți și a făcut o criză de nervi. El a amenințat ca pleacă acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt și care a fost motivul.

Show-ul „Survivor România 2021” este una dintre cele mai urmărite emisiuni în acest moment.

Se bucură de un real succes și este, cu siguranță, printre preferatele multora dintre telespectatori. Fiind o cursă pentru supraviețuire, unde concurenții dau tot ce pot ei pentru a răzbi. În ediția de joi seara, concurenții au fost supuși unei mize, ca de fiecare dată. Acum a fost vorba despre o pernă pentru fiecare dintre concurenți timp de o săptămână, dupa cum anunța chiar prezentatorul emisiunii.

Recompensa în această ediție a fost revendicată de echipa de Războinici, si deși, s-a jucat puternic de ambele tabere scorul pentru echipa câștiătoare a fost de 10-6.

Marilena din echipa Războinicilor recunoaște ca au avut un moment tensionat, dar a dat tot ce a putut si în final a felicitat echipa.

„Vreau sa felicit această echipă minunată. Am avut un moment în care am fost tensionată. Imi place să lupt până la ultimul punct”,a declarat Marilena de la Războinici.

În schimb, Albert este de părere că au intrat prea relaxați în competiție.

Concurenții din echipa Faimoșilor nu s-au dat bătuți după ce au pierdut lupta aceasta. Ei sunt de părere că s-au descurcat bine, comparativ cu alte probe.

A fost un meci strans. Eu cred ca mergem din ce in ce mai bine”, a mărturisit Simona Hapciuc de la Faimoși.

„Mi se pare ca am fost foarte buni pe traseu.

Alexandra Stan este de părere ca este mai slabă decât colegii ei, totuși este fericită că a reușit sa aducă un punct.

„Mă bucur că am adus un punct. Sunt mai slabă decât colegii mei. M-am blocat la prima probă. Mă bucur că am avut ocazia să intru din nou și că am adus punct”,a declarat Alexandra Stan .