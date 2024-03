Jador a cerut-o pe Oana Ciocan de soţie! „Băi, ce-i asta?!”. Ce s-a întâmplat în junglă după cererea în căsătorie, imagini de neratat

Surpriză de nedescris în ediția de miercuri, 6 martie 2024, de la Survivor All Stars. Jador a cerut-o în căsătorie pe Oana Ciocan chiar în fața camerelor de filmat, cu puțin timp înainte de a părăsi Republica Dominicană. Ce s-a întâmplat în junglă i-a uimit pe toți. Foto

Ediția de miercuri, 6 martie 2024, de la Survivor All Stars este una tensionată fiindcă Jador va trebui să părăsească Republica Dominicană. Decizia a fost luată de producătorii reality-show-ului, ca urmare a faptului că artistul a încălcat regulile concursului difuzat la TV.

Se pare că Jador a aflat că iubita lui, Oana Ciocan, se află la un hotel din apropierea locului unde se filmează reality-show-ul de la Pro TV. A apelat la colegii săi pentru a fi eliminat din concurs, astfel încât să-și poată vizita iubita. Doar că aceștia n-au vrut, motiv pentru care cântărețul a fugit.

Da, Jador a luat-o la fugă la propriu prin Republica Dominicană, părăsind teritoriul dedicat filmărilor pentru Survivor All Stars, din dorința de a-și vedea cât mai repede iubita. Decizia romantică i-a adus însă eliminarea din concurs. Ultimele momente petrecute în show au fost difuzate miercuri, 6 martie 2024.

În ediția în cauză a Survivor All Stars, Jador poate fi văzut ultima dată în concurs, convingându-i pe producătorii emisiunii să-i permită să își vadă partenera. Daniel Pavel a oprit-o pe Oana Ciocan la sfârșitul probei de imunitate, anunțând-o că Jador vrea să îi spună ceva.

Reîntâlnirea dintre Jador și Oana Ciocan a fost parcă desprinsă din filme. Cântărețul de manele și iubita lui s-au sărutat cu patos după două luni de zile în care nu s-au mai văzut la față. Prezentatorul emisiunii a provocat-o pe noua concurentă să povestească despre relația lor.

Oana Ciocan i-a spus lui Daniel Pavel că povestea de dragoste dintre ea și Jador a început la Survivor România, însă a ținut acest lucru secret, ca nimeni să nu atace acest lucru. Când a revenit în Dominicană, l-a căutat cu privirea, fără să știe că a fost eliminat. Când nu l-a găsit, a crezut că totul e o glumă.

Oana Ciocan a aflat ulterior că Jador a fost eliminat din concurs. Vestea a întristat-o, fiindcă a mărturisit că avea mai mult curaj dacă era și iubitul său prezent în Republica Dominicană. Daniel Pavel și-a exprimat speranța că tânăra va fi bine și își va găsi echilibrul de care are nevoie.

„Povestea asta are un final. Avem o surpriză pentru tine. O să mergi într-un loc unde vei afla adevărul chiar de la cine trebuie. Să nu leşini! Am încredere în tine, ia-ţi energia de care ai nevoie şi bucuraţi-vă de a trăi Survivor frumos. Sunteţi minunaţi!”, a spus Daniel Pavel.

După vorbele prezentatorului emisiunii, Oana Ciocan a plecat în junglă pentru a se întâlni cu Jador. Revederea a fost una emoționantă. Au plâns, s-au sărutat, s-au îmbrățișat… Artistul a mărturisit că a simțit atât de mare bucurie încât s-a sensibilizat profund și nu și-a putut stăpâni trăirile.

„Ştii că eu nu sunt capabil să scot cuvinte frumoase pe gură pentru că mi-e ruşine, aşa că am scris. După ce o citeşti, o arzi. (În spate: Eu de multe ori în loc să îi spun că o iubesc, îi spun că e grasă. Mi-e ruşine să vorbesc frumos, nu ştiu de ce. Îmi e ruşine să spun te iubesc, eşti fata cu care îmi doresc să am copii)”, a spus Jador la Survivor All Stars.