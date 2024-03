Pasionată de parfumuri, Majda Aboulumosha a participat luni seară la lansarea a două noi esențe ale unui brand românesc. Fosta concurentă de la Survivor ne-a explicat de ce a ales să nu facă parte din sezonul suprem al concursului prezentat de Daniel Pavel și difuzat la Pro TV de marți până joi de la ora 21:30, ea specificând că urmărește competiția de acasă. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a spus părerea despre fuga lui Jador de la Survivor All Stars, menționând că gândul de a renunța la greu apare primul și a bântuit-o și pe ea și pe colegii din sezonul în care au participat. A menționat însă că niciodată nu a luat în calcul să evadeze fără să spună.

Majda Aboulumosha ne-a mărturisit că ei i-a fost foarte greu să nu audă glasul fiicei sale timp de peste două luni, cât a rezistat la Survivor. Mai mult, în acea perioadă a avut și o pierdere în familie, cumnatul ei fiind răpus de Covid.

Playtech știri: Majda, de ce nu ești la Survivor All Stars?

Anunț pe calea aceasta că nu sunt și nu voi fi. Nu, pentru că am decis că este mai bine să fiu acasă și chiar cred că este loc într-adevăr pentru cei mai buni acolo și care duc lupta aceasta cu putere. Consider că, de data aceasta, a fost mai bine să rămân acasă.

PS: Urmărești competiția presupun. Care sunt favoriții tăi de la Survivor All Stars?

PS: Mă așteptam să faci și vreo două nominalizări.

Citește și: Adevărul despre relația dintre Majda Aboulumosha și Augustin Viziru după serialele de la Acasă TV: “Face parte din familie, ceea ce este minunat” VIDEO EXCLUSIV

PS: În acest sezon a fost și o premieră: un concurent a evadat din tabără. Cum ți se pare? Cum ai văzut acest episod?

Majda Aboulumosha: Să știi că foarte mulți dintre noi, în momentul în care eram îngrădiți ne venea să fugim de acolo. Adică ne gândeam cum am putea să scăpăm de acolo. Nu am avut gândul acesta să evadez fără să spun, dar era primul gând care îți venea ca să poți să renunți la tot ce este greu.

PS: Ție ce ți-a fost cel mai greu în acea perioadă și ce te-a determinat să participi?

Majda Aboulumosha: Ce m-a determinat? Competivitatea care există în mine. Întotdeauna mi-am dorit să-mi depășesc anumite limite. Susținerea familiei mele, pentru că, inițial, am plecat cu gândul că voi sta două săptămâni, am stat două luni și, adică destul de mult. Prima lună este cea mai grea. Întotdeauna se spune că 21 de zile îi ia corpului să se adapteze și chiar așa este.

PS: Tu ai aflat de acea pierdere în momentul în care ai ieșit din concurs?

Majda Aboulumosha: În momentul în care am ieșit, într-adevăr, pentru că s-a decis să nu-mi spună când eram în competiție, că m-ar fi dărâmat. Eu oricum am simțit, în acea perioadă rugam foarte mult producția să sune acasă să întrebe dacă totul este bine, fără să sun eu, dar să știu că e totul bine, pentru că visam. Aveam vise în direcția aceasta și simțeam că ceva este în neregulă. Am aflat după, când am venit în țară.

Cumnatul meu de Covid a murit în perioada aceea și pentru mine a fost o pierdere foarte mare, foarte puternică, a fost un șoc. Nu vreau să-mi deschid iar, pentru că le-am închis acolo în mine, dar într-adevăr, de aceea îți spun că sunt anumite lucruri, pe care oamenii de acasă nu au cum să le înțeleagă având în vedere că nu comunici absolut deloc cu familia ta. Ai spune că trăiești cu niște străini, dar oamenii de acolo, colegii mi-au devenit prieteni, familie în perioada aceea.