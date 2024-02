Jador a fugit din junglă și a fost eliminat de la Survivor All Stars: ‘Este instabil’. Daniel Pavel a anunțat clar: ‘Vei fi descalificat’

Jador a fugit din junglă, când nimeni nu se aștepta. Acesta nu a mai putut rezista și a luat o decizie radicală, ce l-a costat scump pe celebrul manelist. Astfel, concurentul a fost descalificat, după ce a plecat, din nou, din jungă. A recurs la gesturi nepotrivite, care i-a scos din minți pe colegi și pe prezentatorul emisiunii.

Jador a ajuns la capătul puterilor și este în pragul disperării. În ediție din 29 februarie, concurentul a mărturisit că nu mai are liniște în junglă, nu poate să doarmă, este obosit și a pierdut orice putere, orice dorință de a mai lupta.

Deși a intrat în competiție cu ambiție și poftă muncă, acum spune că nu se mai recunoaște și se gândește tot mai mult la plecarea acasă. Îi este dor de familie, de cei dragi și a început să se gândească obsesiv la ziua în care îi va revedea pe aceștia.

Manelistul a mărturisit și că și-a pierdut egoul și nu mai este mulțumit de omul care a devenit. Simte că i-a dezamăgit pe toți și, cel mai dureros, se simte chiar el dezamăgit de propria persoană.

„Am dormit rău, m-am trezit rău, n-am putut să dorm. Nu știu ce se întâmplă. Eu nu mai am încredere în mine, sunt cântăreț, nu trebuie să fiu eu printre ei. Și uite așa nu am mai dat nimic. Am uitat să fiu Jador, îmi place egoul lui Jador, era foarte bun.

Mi-am omorât ego-ul pentru că îi deranjează pe ceilalți. Pur și simplu nu mă regăsesc. Dau tot ce pot, dar parcă nu am ambiția aia maximă. Mă gândesc și acasă, sincer. Poate, de fapt, asta e problema, mă gândesc acasă. Mă gândesc doar la asta, cumva i-am dezamăgit pe oameni, m-am dezamăgit și pe mine. Sunt supărat, așa…”, a spus Jador în competiție.