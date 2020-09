Izbucnește un nou scandal între SUA și Iran?! Ce eroare face Donald Trump

Noi tensiuni între Iran și Statele Unite ale Americii. Ce îi cere Teheranul lui Donald Trump și care este avertizarea reală a președintelui Americii în acest context? Iată declarațiile oficialilor!

Conflictul dintre Iran și Sua este departe de a se stinge! Administrația din Iran a avertizat marți, 15 septembrie, ca Statele Unite să nu comită o „eroare strategică”. În timul acesta, cel mai influent om din lume a amenințat Teheranul din cauza unui presupus complot pentru asasinarea unui diplomat american. Tensiunile se intensifică după ce președintele american a decis retragerea din Acordul nuclear semnat de Teheran cu marile puteri, impunând ulterior noi sancțiuni. Amintim că Iranul a doborât în 2019 o dronă mlitară americană, iar în ianuarie a lui 2020 armata americană l-a asasinat la Bagdad pe generalul iranian Qassem Soleimani.

„Sperăm că nu vor comite o nouă erorare strategică, dacă o vor face, se vor confrunta cu o ripostă decisivă din partea Iranului”, a declarat Ali Rabii, purtătorul de cuvânt al Administrației de la Teheran, citat de cotodianul Le Figaro. În urmă cu câteva zile, doi oficiali americani au declarat pentru Politico.com că Iranul a pregătit un complot pentru asasinarea Lanei Marks, ambasadoarea SUA în Africa de Sud, cu scopul de a răzbuna moartea generalului Soleimani.

…caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020