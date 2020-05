Viorel Cataramă, reacție nervoasă după aflarea rezultatului la testul pentru COVID-19: „Am vrut să demonstrez că nu era nevoie de tiranie”

Omul de afaceri, Viorel Cataramă, a aflat rezultatele testului rapid pentru COVID-19. Acesta a trimis un mesaj de trezire a românilor și a Guvernului, prin intermediul căruia explică faptul că toate măsurile de prevenție luate până acum au fost exagerate, conducând cu pași rapizi spre prăbușirea economiei românești.

Viorel Cataramă, depistat negativ la testul rapid pentru COVID-19

În urmă cu o săptămână, omul de afaceri s-a expus într-un focar de COVID-19 pentru a demonstra autorităților că acest virus nu se ia atât de rapid. Gândind din punct de vedere financiar, acesta consideră că economia României a plătit un preț prea mare pentru siguranța cetățenilor. La celălalt capăt al firului se află toți medicii și autoritățile care au avut o mare responsabilitate pentru cetățenii României, în special pentru categoriile cu risc mare. Astfel, în această luptă cu COVID-19, fiecare a urmărit alte scopuri.

În urma testării sale la clinica “Ok Medical”, Viorel Cataramă se arată triumfător. Potrivit comunicatului trimis de medici, testul rapid a ieșit negativ, urmând ca acesta să fie repetat.

”În data de 14.05.2020, 12:15, rezultatul testului rapid anticorpi IgG și IgM a înregistrat o valoare negativă. Acest rezultat indica absenta anticorpilor SAR COV2, ceea ce înseamnă că pacientul nu este purtător al virusului sau se află în perioada de incubație (5-10 zile de la infectare) (…).

La solicitarea pacientului, sâmbăta, 16.05.2020, vă avea loc o noua recoltare de probe biologice în vederea repetării testării RT PCR.”, se arată într-un comunicat al unității medicale.

“Am vrut să demonstrez că nu pățesc nimic”

Viorel Cataramă a explicat public motivul pentru care acesta s-a expus într-o zonă extrem de afectată de noul coronavirus. El menționează că se simte bine și că a vrut să arate tuturor că acest virus poate să nu fie contactat nici măcr din zone cu risc mare. Astfel, decizia de a nu deschide magazinele și zonele de relaxare pentru cetățeni sunt, din perspectiva omului de afaceri, măsuri exagerate menite să distrugă în continuare economia.

”Eu nu am vrut să văd care sunt simptomele, am vrut să demonstrez că mă duc în cel mai periculos loc, unde probabilitatea de a te infecta e foarte mare. Nu am pățit nimic. Vreau să zic că aceste teste făcute de OK Medical e de o precizie 99,9%. Eu voi repeta testul mâine.

Evident eu nu am pățit nimic și că am demonstrat pentru toți românii că nu era nevoie de asemenea măsuri de prăbușire a României și de suspendare a libertaților. Erau alte căi pentru ca România să progreseze.

Am vrut să demonstrez că nu pățesc nimic. Dacă în acest spațiu extrem de periculos și nu pățești nimic. Credeți că într-o sală de spectacol, pe un stadion, în mall nu e aceeași problemă. Adică trebuie ca activitatea economică să continue și oamenii să beneficieze de libertăți, nu de pușcărie, nu de presiune, nu de tiranie”, a declarat Viorel Cataramă, pentru Antena 3.