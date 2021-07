Iuliu Mureșan, prezentat oficial la Dinamo. Ce funcție are, de fapt, fostul președinte de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan a fost prezentat oficial, miercuri, la Dinamo. Fostul președinte de la CFR Cluj și Hermannstadt a devenit numărul 1 în clubul intrat în insolvență. Alături de el, puterea de decizie va fi și în mâinile administratorului judiciar, Răzvan Zăvăleanu. Funcția lui Mureșan are o altă denumire decât cea de administrator special, așa cum fusese, inițial, anunțată.

Iuliu Mureșan a „intrat în pâine”, oficial, la Dinamo. Un lucru ce părea de neînchipuit acum câțiva ani. Mureșan a fost, vreme de 17 sezoane, președintele celor de la CFR Cluj. O funcție identică a ocupat-o și, timp de un an, la Hermannstadt. Intrarea în insolvență a echipei din Ștefan cel Mare a făcut, însă, ca situația să se schimbe. Iuliu Mureșan a mai trecut printr-un proces identic, chiar cu actuala campioană. De fapt, chiar de mai multe ori. Ultima oară, CFR a ieșit din insolvență pe 30 mai 2017, după mai bine de 2 ani petrecuți în acea situație.

La conferința de presă organizată pentru prezentarea sa oficială, Iuliu Mureșan a declarat că programul DDB inițiat de suporteri este fantastic, dar s-au făcut și greșeli.

Iuliu Mureșan va ocupa funcția de director executiv al clubului, conform anunțului făcut de Dinamo pe pagina oficială de Facebook. El devine, astfel, numărul 1 în Ștefan cel Mare, alături de Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar. Același Zăvăleanu s-a ocupat și de insolvența CFR Cluj de acum câțitva ani. A fost numit și un nou director sportiv, locul lui Mario Niculae fiind luat de Mihai Matei, fost la Astra Giurgiu.

Iuliu Mureșan a făcut un apel la fanii dinamoviști cu bani să se implice financiar la echipă. El i-a nominalizat anume pe Nicolae Badea și pe Cristi Borcea, foștii acționari ai clubului.

El a mai adăugat că vor trebui rezolvate problemele legate de restanțele către jucători, ir echipa trebuie repusă pe drumul normal.

Am început să evaluăm situația de la Dinamo, probleme sunt foarte multe. Ne așteptam să fie probleme, dar nu chiar atât de multe. Eu am o vorbă, problemele sunt de rezolvat. Deja am luat contact cu jucătorii, am avut niște discuții serioase cu ei. Jucătorii au restanțe, sunt nemulțumiți, și sper că vom ajunge la o concluzie pozitivă cu ei. Trebuie să repunem echipa pe drumul normal, să ne antrenăm, să jucăm și un amical”, a declarat noul directorul executiv al lui Dinamo.