Răsturnare de situație la Dinamo. Ce se întâmplă după venirea lui Iuliu Mureșan la club

Dinamo trece printr-o etapă de reconfigurare a clubului. Intrarea în insolvență a dus la numirea lui Iuliu Mureșan în poziția de administrator special al grupării. De asemenea, Răzvan Zăvăleanu a devenit administratorul financiar pe perioada insolvenței. Mureșan, fostul președinte de la CFR Cluj, întrezărește o colborare bună și cu fostul acționar și președinte al „câinilor”, Nicolae Badea.

Dinamo a intrat într-o nouă „eră”. Una a insolvenței, așa cum s-a întâmplat și în 2014. Cu datorii estimate la peste 6 milioane de euro, clubul din Ștefan cel Mare nu a avut altă soluție. Dar jucătorii și chiar antrenorul, Dusan Uhrin jr. încă nu știu în ce fel se vor rezolva problemele lor salariale. Fotbaliștii au inițiat chiar un protest, refuzând să joace două meciuri amicale și cerând o comunicare mai mare din partea oficialilor. Și, desigur, plata salariilor restante.

În paralel, fostul președinte al Consiliului de Administrație, Dorin Șerdean, a anunțat că va prelua acțiunile deținute de Pablo Cortacero. Nu imediat și nu oricum. Spaniolul va avea posibilitatea să revină ca acționar dacă va investi 5 milioane de euro până în iarnă.

Dar una dintre marile surprize ale acestei perioade este numirea lui Iuliu Mureșan ca administrator special. Mureșan a fost președinte la CFR Cluj vreme de 17 ani, timp în care a trecut și acolo printr-o procedură de insolvență. Ultima oară, el a activat ca președinte al celor de la Hermannstadt. Mureșan a devenit, practic, numărul 1 la Dinamo. El a declarat că, deja, a discutat individual cu fiecare jucător dinamovist.

Am spus că voi trece miercuri pe la echipă, dar am venit în această dimineață. La 09:30 eram acolo. Am vorbit cu fiecare jucător individual, apoi, așa cum se face, am discutat cu toți, la mijlocul terenului. I-am ascultat vreo 30 de minute.

Nu am făcut promisiuni, dar le-am zis că începând de azi numărul meu de telefon e la dispoziția lor și că mă pot căuta oricând pentru a rezolva problemele.

A fost bine primită intervenția mea. Asta așteptau jucătorii o persoană în care să aibă încredere. Jucătorii se vor înscrie în tabelul creditorilor și în funcție de asta se va face planul de reorganizare. Acum se antrenează bine, nu se pune problema să nu se antreneze. Despre partidele amicale nu am discutat”, a declarat Iuliu Mureșan la Pro X.